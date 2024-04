Les empreses gasela han ajudat a generar més de 1.770 llocs de treball a Lleida

La demarcació de Lleida compta amb 42 empreses gasela, com es coneix de manera comuna aquelles empreses que, partint de 10 empleats, són capaces de duplicar la seua mida en un breu espai de temps, ja que presenten taxes de creixement superiors al 20% durant almenys tres anys consecutius. L’augment d’aquest tipus de companyies ha estat constant en els últims anys, malgrat que l’arribada de la crisi del coronavirus va suposar un cop molt dur per a aquest tipus de teixit empresarial, caracteritzat per una gran capacitat de creació d’ocupació. Així es desprèn de l’últim informe publicat per l’Observatori d’Empreses Gasela, elaborat per la Fundació Cotec en col·laboració amb la Universitat de Sevilla, amb dades referides al període 2019-2022.

Aquestes 42 firmes suposen el 3,5 per cent de les empreses amb almenys deu o més empleats que s’ubiquen a la província, que en total ascendeixen a 1.217. Durant aquests tres anys aquest tipus d’empreses van generar 1.777 llocs de treball, amb una mitjana de 42 llocs de treball cadascuna. Destaquen per ser les cinc empreses que van crear més llocs en el període comprès entre 2019 i 2022, cinc companyies: El Segria Ett 2015 SL (240 llocs de treball), Motor Tarrega Truck 360 SL (167 llocs de treball), Ilerna Online SL (153 llocs de treball), Avicola de Lleida SA (128 llocs de treball) i Acronet Neteja SL (105 llocs de treball).Les empreses gasela amb les quals compta la demarcació es distribueixen en 24 branques d’activitat, destacant les dedicades a activitats relacionades amb l’agricultura, la ramaderia i la caça, que són les que lideren el rànquing amb cinc, seguides de les dedicades a la construcció especialitzada (4), a la construcció d’edificis (3), a activitats de jardineria (3) i al transport terrestre i per canonada (3).

Aquest tipus de companyies tenen presència en 19 municipis

La ciutat de Lleida acull la meitat de les empreses gasela que es registren a la província. Són un total de 21 de les 401 firmes que hi ha amb més de deu treballadors, que suposa un 5,2 per cent i que donen feina a 946 persones de manera directa. La resta d’aquest tipus d’empreses es troben repartides en uns altres divuit municipis de la demarcació, la majoria concentrats al pla. Així les coses, Tàrrega és el segon municipi en què més companyies d’alt creixement hi ha, tres, seguit de Mollerussa, en què n’hi ha un parell. Les altres setze es troben a Soses, Seròs, Torres de Segre, Juneda, Torregrossa, Anglesola, Sudanell, Cervera, Agramunt, Ponts, Almacelles, Balaguer, Sanaüja, Naut Aran, Castellar de la Ribera i Montferrer i Castellbò. En el conjunt de Catalunya hi ha un total de 904 empreses gasela, la majoria, 732, ubicades a la demarcació de Barcelona. Tarragona compta amb 54 d’aquestes empreses i Girona amb 76.