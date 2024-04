Catalunya proposa una nova senyalització inclusiva en seguretat i salut en el treball

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Govern planteja una nova senyalització inclusiva al sector de la construcció que no diferencia entre gèneres. La proposta dels departaments de Treball i d'Igualtat i Feminismes modifica un total de 21 pictogrames vigents a dia d'avui, amb imatges que no permeten identificar el suposat sexe del personatge il·lustrat o que varien la seva massa corporal, entre d'altres. La competència d'actualització de les imatges recau en el govern espanyol, motiu pel qual l'executiu català preveu traslladar-li la proposta per fer una revisió i respondre, així, a la diversitat de perfils que poden treballar en el sector de la construcció. Mentrestant, la Generalitat cedirà les imatges a les empreses que vulguin complementar els panells oficials.

La consellera d’Igualtat i Feminismes, Tània Verge Mestre, ha recordat que “malgrat que la competència en aquest àmbit és de l’Estat, no podíem esperar més, calia avançar i per això fem aquesta proposta des de Catalunya.” Una proposta, ha dit, que a més “presentarem al Ministeri de Treball i Economia Social perquè faci els deures i revisi la senyalització actual, per actualitzar-la des d’una perspectiva de gènere i inclusiva, tal com li pertoca." El secretari de Treball, Enric Vinaixa i Bonet, ha afegit que, a més de posar aquesta proposta a disposició de l'estat perquè se’n faci ressò i actualitzi els pictogrames, "cal actualitzar la llei de prevenció de riscos laborals de l’any 1995. El teixit productiu s’ha transformat en els darrers gairebé 30 anys i la normativa també s’ha d’adaptar a factors com la digitalització, les noves formes d’organització del treball, la transversalitat de gènere o la visió holística de la salut."

Senyals d'obligació

Senyals de prohibició

Senyals d'advertiment

Senyals de salvament o socors

Als senyals que inclouen personificacions, la nova proposta combina volums amb línies rectes i diagonals, de manera que les figures humanes ja no són tan rígides i representen una diversitat de cossos més àmplia. En aquest sentit, també s’afegeixen uns cabells en moviment.

També s’han revisat senyals com els de protecció obligatòria del cap, protecció obligatòria de la vista, protecció obligatòria de la cara, protecció obligatòria de l’oïda o protecció obligatòria de les vies respiratòries, dels quals s’elimina el dibuix o forma de la cara i es destaquen els elements de protecció.

Per últim, també s’han simplificat senyals com el d’atrapament per màquina o entrada prohibida a persones no autoritzades, on s’ha optat per representar només la forma de la mà i no tot el cos de la persona.