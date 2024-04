Més del 25 % dels cotxes venuts al món el 2024 seran elèctrics, uns 17 milions

detail.info.publicated efe

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Les vendes de cotxes elèctrics continuen augmentant aquest any gràcies una vegada més a la tirada a la Xina, on més de la meitat dels models ja són més barats que els de combustió i, segons l’Agència Internacional de l’Energia (AIE), es podrien acostar als 17 milions al món, més del 25 % del total.

Al seu informe anual sobre els vehicles elèctrics, l’AIE assenyala que durant el primer trimestre les matriculacions han pujat un 25 % respecte al mateix període de 2023, quan es van vendre un total de 14 milions de cotxes elèctrics, la qual cosa va suposar una quota de mercat del 18 % a nivell global.

Si durant la resta de l’any segueix aquesta tendència, afavorida per la competència entre fabricants, per la caiguda dels preus de les bateries i dels cotxes en general i per les mesures públiques de suport, la quota de mercat a la Xina arribarà al 45 %, a un 25 % a Europa i a un 11 % als Estats Units.

L’any passat, el gegant asiàtic va representar un 60 % de les vendes de vehicles elèctrics, Europa un 25 % i Estats Units un 10 %. És a dir, que aquests tres mercats van continuar acaparant la pràctica totalitat, quan en realitat el seu pes en les matriculacions mundials de cotxes era del 65 %.

Els autors de l’informe fan una sèrie de projeccions a més llarg termini i, en particular, calculen que només que es mantinguessin les polítiques actuals, la meitat dels cotxes matriculats al món el 2035 serien elèctrics.

Els elèctrics, dos terços de les vendes el 2035

Si en lloc d’això es complissin plenament els objectius que els països s’han marcat en termes d’acció climàtica i de transició energètica, aquest percentatge pujaria als dos terços i les conseqüències serien més que significatives també per al mercat petroler.

En aquest escenari de ràpid desenvolupament de les motoritzacions elèctriques en lloc de les de combustió, es podria evitar el consum de fins a 12 milions de barrils de petroli al dia, és a dir més del 10 % del total mundial actual.

Això al seu torn suposaria una reducció de les emissions d’efecte d’hivernacle, sempre que l’electricitat es generés amb fonts renovables.

Una de les principals claus de la proliferació dels cotxes elèctrics és la seua competitivitat respecte als de combustió en termes de preus.

L’AIE calcula que a la Xina més del 60 % dels models ja eren l’any passat més barats que els seus equivalents amb motors de combustió. No obstant, a Europa i als Estats Units, continuaven sent de mitjana entre un 10 i un 50 % més cars.

Un dels motius que ho explica és que, en aquests dos mercats, els cotxes elèctrics que es comercialitzen són en general models grans, camionetes o esportius, el que tira dels preus cap a dalt.

Però les coses a Europa i els EUA poden anar canviant perquè els constructors xinesos tenen avantatge pel que fa a aquestes tecnologies i van fabricar la meitat dels cotxes elèctrics venuts al món el 2023.

Els fabricants xinesos amenacen l’hegemonia occidental

Traient partit del seu ampli mercat interior i de les instal·lacions de producció que han creat, especialitzades en models més assequibles, les perspectives dels fabricants xinesos per exportar són molt grans, la qual cosa posa en perill l’hegemonia tradicional dels fabricants nord-americans, europeus i fins i tot d’altres països asiàtics avançats com el Japó.

Pel que fa a les bateries, que poden suposar entorn del 40 % del cost d’un cotxe elèctric, la Xina és també el principal proveïdor mundial, encara que els preus s’estan homogeneïtzant per tot el món així que aquest producte s'ha passat a convertir en una matèria primera bàsica per a la indústria automobilística mundial.

L’any passat, els preus dels metalls crítics utilitzats per a les bateries, que s’havien encarit un 7 % el 2022, van disminuir a prop del 14 %. A més s’espera que la innovació tecnològica permeti continuar aquest descens. Per exemple, les bateries de sodi-ió podrien costar un 20 % menys que les de liti.

Un altre gran repte per a l’expansió del cotxe elèctric plantejat per l’agència al seu informe és el dels punts de recàrrega elèctrica d’ús públic, que només el 2023 van augmentar un 40 % arreu del món, i en particular els de recàrrega ràpida.