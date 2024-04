La lleidatana Ilser Grup supera els vuit milions i mig de facturació el 2023

detail.info.publicated REDACCIÓN Lleida detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’empresa familiar lleidatana Ilser Grup (sorgida d’Ilerda Serveis SA), de distribució de productes de neteja professional a Lleida, Tarragona i Osca i en el Principat d’Andorra, va aconseguir un nou rècord de facturació el 2023, any en què les seues vendes van superar els 8,5 milions, un 28% més que l’anterior exercici. La firma Ilerda Serveis va facturar 7,4 milions, i Lleixiu l’Andorrana va fer la resta. A més, durant 2023, la companyia va ampliar el seu equip contractant cinc nous empleats a Lleida i uns altres quatre a Andorra. D’aquesta manera, Ilser compta amb una plantilla de 36 persones, 29 a Lleida i set al Principat.

Aquest increment ha permès consolidar el lideratge de la companyia lleidatana després de l’ampliació de la seua capacitat logística, invertint amb una nau de 1.500 metres quadrats, contigua a les oficines centrals d’Ilser Grup. Amb aquesta compra, l’empresa duplica la superfície per gestionar estocs a les seues instal·lacions, passant dels 3.000 metres quadrats als 6.000 (4.500 a Lleida i 1.500 a Andorra).

El conseller delegat d’Ilser, Marc Cerón, ha explicat que l’operació "ens permetrà oferir un millor servei, més capacitat d’estoc i una gamma més diversa de productes als nostres clients d’Osca, Lleida i Tarragona".

Pla de creixement

La companyia familiar està redactant un pla estratègic de creixement per al període 2024-2026, amb l’objectiu de millorar l’organització interna, potenciar la digitalització i consolidar el projecte comercial a Tarragona. Per sectors, Ilser Grup ha consolidat el seu model en els àmbits sanitari i geriàtric, aprofitant part de la cartera de clients que va guanyar durant la pandèmia gràcies al seu posicionament en la distribució dels productes d’un sol ús o els indicats per a incontinències. En aquest sentit, Cerón ha assenyalat que "ens hem aconseguit adaptar el mercat a l’escenari postpandèmic i prosseguir amb el nostre projecte".