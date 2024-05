L’OCDE suggereix a Espanya un ajustament fiscal major per compensar la despesa en pensions

detail.info.publicated Agències Madrid detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) ha alertat que el deute públic a Espanya és "elevat" i que la despesa està "molt concentrada cap a les pensions, en detriment de mesures que afavoreixen el creixement" de l’economia. A més, adverteix que la despesa vinculada a l’envelliment de la població "continuarà augmentant". De fet, l’OCDE manté el deute públic espanyol per sobre del 113% del PIB per als anys 2024 i 2025. Quant al dèficit, estima que aquesta se situarà en el 3,3% aquest any i baixarà fins el 2, 6% el 2025.

Davant d’aquesta situació, l’organisme subratlla la necessitat d’impulsar una consolidació fiscal "forta i sostinguda" a mitjà termini perquè el deute de l’Estat mantingui una tendència a la baixa, compleixi les normes fiscals de la UE i creï "prou espai" per abordar inversions de futur "prioritàries". En aquest sentit, recomana l’eliminació de les mesures de suport energètiques a curt termini, fent que aquestes només vagin dirigides a les classes més vulnerables. També proposa de pujar impostos en béns i serveis per incrementar la recaptació i millorar l’eficiència a l’hora d’invertir la despesa. Així mateix, reivindica que és necessari incrementar la productivitat a través del foment de la innovació, la formació i les polítiques actives del mercat laboral, una sèrie d’elements que la implementació del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència podria accelerar.

Revisió a l’alça del PIB el 2024

D’altra banda, l’OCDE ha elevat en tres dècimes la previsió de creixement del PIB espanyol per a 2024, fins l’1,8%, millora que atribueix a un consum privat major, impulsat pel que l’OCDE considera un mercat laboral "sòlid" i un increment dels salaris reals després d’uns anys d’estancament posteriors a la pandèmia.

Això situaria Espanya per sobre de la mitja de l’eurozona (+0,7%) i dels països de l’OCDE (+1,7%). Alhora, l’organisme millora les perspectives d’inflació i estima que la taxa se situarà al 3% de mitja aquest any, tres dècimes menys respecte a l’últim balanç publicat el febrer passat.

A part de la millora del PIB per a 2024, l’organisme manté la taxa de creixement prevista per a 2025 en el 2%. Al seu torn, rebaixa la inflació esperada per a 2025 en dos dècimes respecte a la seua última publicació, fins el 2,3%, atansant-se així a l’objectiu del 2% que persegueix el Banco Central Europeo (BCE).