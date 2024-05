Nous desenvolupaments tecnològics que els aficionats a l’esport espanyol haurien de seguir

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La tecnologia és un dels principals punts d’inflexió que té l’espècie humana per continuar desenvolupant-se i millorar tots els aspectes de la seua vida, ja sigui a nivell particular, laboral o social. La seua aplicació a l’esport ha estat constant al llarg del temps, tanmateix, és ara quan les innovacions tecnològiques estan tenint un efecte molt més directe i profund en aquest entorn, tant en un sentit professional com a amateur, o simplement com a eina per al gaudi de l’aficionat i/o de l’espectador.

La indústria tecnològica ha sabut adaptar-se a cada canvi, oferint des de materials per a les activitats esportives, molt més resistents i útils, fins instruments de mesurament o dispositius per prevenir lesions o procurar una recuperació més ràpida. També es pot anomenar una eina molt utilitzada avui dia en els partits de futbol, com és el VAR. Així mateix, per als aficionats el streaming o la tecnologia implementada a les cases d’apostes permeten una emoció més gran i immersió en els partits.

La tecnologia a les cases d’apostes

Les noves cases d’apostes esportives el 2024 realitzen inversions d’ingents quantitats de diners al terreny tecnològic que els permetin destacar entre la competència. És en aquests espais virtuals on s’adquireix un nivell superior de desenvolupament tecnològic per tal de proporcionar una bona experiència d’usuari als aficionats a l’esport i al joc de les apostes.

En aquests entorns s’han començat a utilitzar eines tan innovadores com poden ser la Intel·ligència Artificial, la Realitat Virtual, el Blockchain, l’esmentat streaming i els mètodes de pagament més avançats, com les criptomonedes, les carteres electròniques, els sistemes multibanc... que permeten el dipòsit i la retirada de la forma més ràpida i segura possible.

D’altra banda, els apostadors cada vegada aposten més des dels seus Smartphones. Per aquesta raó, aquestes plataformes han aconseguit fer avançar les tecnologies mòbils notablement, gràcies al seu interès per aparèixer als dispositius de la població. Ja sigui en forma de versió responsive de la pàgina web o en forma d’aplicació mòbil, el resultat és igualment impressionant, usable i divertit que quan s’accedeix des d’un PC.

Les cases d’apostes estan molt més desenvolupades en aquest sentit que fa tot just uns anys, mantenint un elevat i constant treball d’actualització, uns avenços que es poden disfrutar especialment quan s’aposta en viu, és a dir, durant el desenvolupament d’un partit.

L’ús de la tecnologia per a la salut en l’esport

La salut per als esportistes està més protegida gràcies a les eines tecnològiques que s’han posat al seu servei. La revolució en aquest sentit ha estat total, gràcies a aquestes innovacions el rendiment dels atletes és més gran, més baixa la incidència d’accidents i lesions, així com més ràpids els temps de recuperació.

Entre altres aspectes la tecnologia aplicada a la salut en els entorns esportius permet un millor i més optimitzat monitoratge del rendiment, gràcies en bona mesura als actuals wearables. Així mateix, també s’utilitzen per dur a terme anàlisis biomecàniques, per a la rehabilitació i recuperació i fins i tot per proporcionar una nutrició personalitzada i per a l’atenció mèdica en remot, fent ús en alguns casos de la Realitat Virtual.

L’ús de la tecnologia en l’àmbit professional

Un altre aspecte que ha suposat un canvi profund en la manera de gestionar i dur a terme els treballs ha estat en l’entorn dels atletes i entrenadors professionals. Amb les noves eines tecnològiques, s’aconsegueix una millora substancial en camps com el tractament de les activitats, els entrenaments, l’anàlisi dels rendiments...

Les dades útils per analitzar i visualitzar les capacitats i l’evolució dels esportistes es recopilen i manegen amb molta més rapidesa i eficàcia, traient conclusions més encertades sobre els tipus d’entrenaments que s’han de dur a terme, la condició física de cada jugador i fins i tot l’estratègia de joc més favorable per al pròxim partit.

També és possible, i els grans clubs i atletes ja ho porten fent un temps, entrenar en entorns de Realitat Virtual i/o Augmentada en els quals s’estableixen situacions simulades de competició o d’entrenament, amb els elements que es creguin necessaris per a la millora del rendiment.

D’altra banda, és àmpliament utilitzat com elements per a una més àgil comunicació i la col·laboració entre experts i professionals, desenvolupant projectes en comú des de la distància, de manera molt més eficient. Aquest tipus de treballs, gràcies als programes informàtics, plataformes online i aplicacions especialitzades són capaços de, per exemple, coordinar entrenaments, gestionar la logística de trasllats, compartir i analitzar dades sobre els jugadors entre el personal tècnic i directiu...

Finalment, i com s’ha assenyalat en l’apartat anterior, és una eina cada vegada més eficaç i necessària per controlar la salut i també l’energia dels esportistes, amb les dades proporcionades es podran executar més eficientment els entrenaments per optimitzar les millores, evitar fatigues i cansaments excessius, programar descansos, evitar tensions a la musculatura i un llarg etcètera d’accions sobre l’organisme dels atletes.