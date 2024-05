CaixaGuissona dobla beneficis en el millor exercici de la seua història

CaixaGuissona va obtenir un benefici net d’11,9 milions d’euros el 2023 en el millor exercici de la seua història. El resultat es basa en el creixement de la base de clients, prop d’11.000, fins a arribar als 85.000 a tot el territori, l’optimització contínua dels processos i un entorn caracteritzat per la normalització dels tipus d’interès. Els resultats suposen més del doble dels registrats el 2022, amb 5,76 milions. La xifra de negoci de l’exercici passat, que inclou préstecs i estalvis dels clients i socis gestionats per l’entitat, ha estat de 1.849,49 milions (+12,89%). El director general de CaixaGuissona, Martí Bravo, explica que malgrat un context socioeconòmic “extremament complex”, durant l’últim exercici, en el qual ha celebrat el 80 aniversari, a CaixaGuissona han continuat “fidels al model de proximitat” amb el client i la “hipereficiència operativa”.

A tancament del 2023, els actius administrats han assolit un nou rècord, amb 1.507,8 milions (+18,45%). El patrimoni net s’ha situat en 113,5 milions (+14,48%). Des de l’any 2019, el conjunt de les cooperatives de crèdit associades a la Unió Nacional de Cooperatives de Crèdit ha incrementat el seu balanç el 28,50%. CaixaGuissona ha superat aquesta tendència, amb un avanç del 53,39% en el període.El marge d’interessos ha experimentat una millora destacada, a l’ascendir 23,43 milions (+72,34%). Aquest indicador ha estat un dels principals eixos de creixement, cosa que ha permès assolir un benefici net sense precedents. El volum de negoci fora de balanç gestionat per CaixaGuissona s’ha situat en 127 milions al tancament de l’any passat, també rècord per a l’entitat. Aquesta xifra, que reflecteix un creixement del 37,87%, ha estat impulsada principalment per la confiança dels clients que han optat per invertir en lletres del Tresor.Respecte a l’entrada rècord de nous clients amb 10.992 incorporacions, el 55%, es troben a Lleida, un 25% a Barcelona, i un 15% a Tarragona, mentre que Girona, Osca i Saragossa acullen el 5% restant. En aquest període, els dipòsits de clients han crescut fins als 1.357 milions (+19,43%) més.

Amb una ràtio d’eficiència del 26,19%, és una de les entitats bancàries més eficients de tot Europa

En l’exercici, ha formalitzat 2.092 operacions de crèdit, que han posat a disposició dels seus clients més de 103 milions. També ha reduït la ràtio de morositat fins a l’1,31%, una de les més baixes del sector, la mitjana del qual ronda un 3,5%.