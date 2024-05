La Generalitat, el govern valencià i l'Estat s'alineen per rebutjar l'OPA del BBVA sobre el Sabadell

detail.info.publicated acn

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L'interès del BBVA per apoderar-se del Banc Sabadell a través d'una OPA hostil ha alineat aquest dijous les veus de la Generalitat de Catalunya, el govern valencià i el de l'Estat. També dirigents d'ERC, el PSOE, Sumar i el PP s'han unit, en plena campanya del 12-M, per alertar dels riscos que tindria l'operació a escala financera, de competència i de cohesió territorial. L'onada de reaccions contràries a una eventual fusió ha sumat als sindicats, que veuen amb mals ulls una compra que podria derivar en acomiadaments i tancaments de sucursals, i entitats d'usuaris de banca com Asufin, hostils a qualsevol moviment que redueixi la competència en un sector que compta ja amb un elevat nivell de concentració.

El primer actor a mostrar la seva oposició a l'OPA ha sigut el mateix govern espanyol. Des de primera hora del matí, fonts de l'executiu de Pedro Sánchez han mostrat la seva distància amb l'operació i han avisat dels problemes que podria generar en l'estabilitat financera de l'Estat. Des de l'equip del ministre d'Economia, el socialista Carlos Cuerpo, s'han posat en contacte amb les entitats i han criticat "el fons i la forma" en què s'ha gestat l'operació.

També l'ala més progressista del govern espanyol, encapçalada per la vicepresidenta segona i líder de Sumar Yolanda Díaz, ha exhibit hostilitat amb els plans del BBVA. Si bé Cuerpo ha ressaltat els "efectes lesius potencials" que podria tenir la unió dels dos bancs per l'economia espanyola, Díaz ha anat més enllà avisant que l'operació és contrària als interessos d'Espanya i provocaria "més oligopoli".

El govern espanyol també s'ha esforçat a avisar que tindrà "l'última paraula" sobre una fusió que, en cas de tirar endavant, concentraria el 70% del sector bancari espanyol en tres únics operadors: el Banc Santander, CaixaBank i l'entitat que sorgeixi de la fusió del BBVA i el Banc Sabadell. Per la Moncloa, això seria perjudicial per als clients i per l'estabilitat del circuit bancari de l'Estat.

Oposició a Barcelona i València, silenci a Bilbao

A escala territorial, l'operació ha trobat la porta tancada a Catalunya, d'on és originari el Sabadell, i al País Valencià, on l'entitat té la seva seu des del 2017. Per part de la Generalitat, el president Pere Aragonès s'ha mostrat "frontalment" contrari a l'OPA i ha avisat que la fusió augmentaria una falta de competència ja preocupant, destruiria llocs de treball i minvaria el poder econòmic de Catalunya. "És el camí equivocat i treballarem per evitar-la", ha remarcat.

Més contundent encara ha sigut el president valencià, el popular Carlos Mazón, qui ha dit que està "absolutament en contra" de l'OPA. "És una operació en contra d'Alacant, de la Comunitat Valenciana i del consumidor", ha afirmat aquest dijous. A parer seu, l'operació impulsada pel BBVA "no té cap sentit", s'ha fet en unes formes "absolutament superbes i intolerables" i s'ha d'aturar com sigui.

Per part del govern basc, en canvi, s'ha imposat el silenci sobre l'operació liderada pel BBVA, amb seu a Bilbao. La darrera vegada que l'executiu d'Íñigo Urkullu, ara en funcions, va referir-se a l'operació va ser aquest dimarts. En aquell moment, la consellera de Desenvolupament Econòmic, Arantxa Tapia, va limitar-se a dir en roda de premsa que no tenia cap informació sobre les intencions del banc i va apostar per la cautela.

Negativa sindical i divisió patronal

Els sindicats majoritaris han exhibit aquest dijous una oposició rotunda a l'OPA. Des de CCOO ha expressat una "preocupació màxima" i han avisat que aquesta pot ser "la primera d'una nova etapa de concentracions" bancàries que augmentaria els problemes ja existents d'exclusió financera. UGT ha reclamat que les plantilles no paguin "el cost" de l'operació en un context de beneficis rècord. També entitats com Asufin han avisat del tancament d'oficines i la pèrdua de llocs de feina, que l'associació xifra en fins a un terç del total.

En contrast amb la unitat de les organitzacions de treballadors, les patronals han mostrat certa varietat de posicionaments. La CEOE, d'àmbit estatal, ha demanat al govern espanyol que deixi que siguin els accionistes del BBVA i el Banc Sabadell els que decideixin sobre el futur la compra. "Respecte a les decisions que es vulguin prendre des de l'àmbit privat", ha dit Garamendi a la premsa en un acte a Madrid. Foment, en canvi, ha alertat en un breu comunicat dels efectes que tindria la fusió per les pimes, posició compartida per PIMEC.

OPA en plena campanya

L'OPA anunciada pel BBVA també ha captat l'atenció dels polítics catalans en plena recta final per les eleccions del 12-M. En aquest context, moltes formacions han marcat posició sobre l'assumpte. Per part de Junts, l'expresident Carles Puigdemont ha lligat l'operació financera a una "estratègia" pensada per "liquidar l'activitat bancària catalana". També la candidata dels comuns, Jéssica Albiach, s'ha oposat a la fusió i ha demanat al govern espanyol que "pari els peus" al BBVA. Alejandro Fernández, candidat del PPC, ha admès estar "enormement preocupat" per l'operació si aquesta perjudica les pimes i la competència.