UP reclama als polítics abordar la millora dels preus i de la gestió de la fauna i l'aigua la pròxima legislatura

detail.info.publicated acn

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Unió de Pagesos (UP) reclama als partits polítics que concorren a les eleccions catalanes d'aquest diumenge, que la pròxima legislatura treballin per protegir la pagesia. Les principals demandes que el sindicat demana abordar amb urgència són capgirar la crisi de preus que el sector pateix, amb uns costos de producció disparats, a més de millorar la gestió de la fauna i de l'aigua. En el primer cas, demanen fer una llei de gestió sostenible de la fauna cinegètica, mentre que pel que fa a la sequera, insten els polítics a revisar l'actual Pla Especial de Sequera i que avançar en la modernització de regadius. També demanen que es redueixi la burocràcia i polítiques per fixar els joves al camp.

La primera reclamació que el sindicat agrari fa als polítics catalans de cara a la pròxima legislatura és vetllar per la supervivència econòmica del sector agroalimentari, un sector acostumat als preus baixos, sovint fins i tot per sota del preu de cost, que en els darrers anys encara s'ha vist més ofegat per l'augment dels costos de producció.

Davant d'això, reclamen un mercat més just, transparent i equitatiu i que la Generalitat asseguri el compliment de les normes que el regulen. Consideren imprescindible que es reguli el funcionament de les llotges i mercats en origen i també que tots els sectors agroalimentaris s'incloguin a l'Observatori de preus agroalimentaris, per tenir referències de preus lligats a costos de producció i fer complir, així, la Llei de la cadena alimentària, entre altres.

Pel que fa als costos de producció, proposen diverses mesures, com ara l'exempció dels vehicles agraris de l'impost del CO2 i el manteniment de l'exempció del cànon de l'aigua als ramaders.

Una altra demanda urgent, diuen, és la referent a la gestió de la fauna salvatge. En aquest punt han demanat als polítics "unitat" per tirar endavant una llei de gestió sostenible de la fauna, ja que "són decisions que necessiten el consens del territori per tirar endavant", ha explica el membre de la Intercomarcal de Lleida d'UP, Jordi Jové.

Sobre la gestió, en aquest cas de l'aigua, consideren imprescindible revisar l'actual Pla Especial de Sequera per assegurar un tracte equitatiu de l'agricultura i la ramaderia respecte la resta d'activitats econòmiques i també que l'administració inverteixi en la modernització de regadius perquè la pagesia pugui assumir acollir-s'hi.

Així mateix, també reclamen millores en altres temes com són assegurar el relleu generacional al camp, amb facilitats perquè els joves puguin incorporar-se al sector i accedir a terres, garantir els serveis bàsics al món rural, o la reducció de la càrrega burocràtica. Una altra reclamació és protegir els espais agrícoles a través de la redacció redacció del Pla territorial sectorial agrari de Catalunya.