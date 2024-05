La gran banca dispara els seus beneficis un 41% en el primer trimestre, fins els 2.954 milions

detail.info.publicated Agències Madrid detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La gran banca espanyola ha batut de nou rècord de beneficis en el primer trimestre de 2024 en guanyar 2.954 milions d’euros, la qual cosa suposa un 40,8% més, segons l’informe elaborat per la consultora Neovantas, que pren xifres dels negocis a Espanya de Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, així com els resultats de Bankinter i d’Unicaja.

Els comptes que han presentat recentment les entitats ja comptabilitzen l’impacte de 1.479 milions d’euros corresponents a l’impost extraordinari a la banca, calculat en base al marge d’interessos i comissions netes de 2023, i que suposa un 32% més que l’any anterior. "En cas de no haver existit aquesta taxa de caràcter temporal, el benefici agregat de la gran banca espanyola s’hauria disparat als 4.433 milions d’euros", expliquen des de la consultora.

Els beneficis de la gran banca han estat impulsats per la bona marxa del negoci, que han augmentat un 26,2% en taxa interanual fins els 7.812 milions d’euros, mentre que les comissions han sumat 2.740 milions d’euros un import similar al que es va registrar durant el primer trimestre del 2023, amb una lleugera caiguda del 0,7%.

Tanmateix, els esforços per contenir les despeses a través de la racionalització i els processos de digitalització i automatització han portat totes les entitats a millorar la seua ratio d’eficiència ordinària, destacant BBVA Espanya, que ha baixat al 37,8%, o Santander Espanya, que ha descendit al 34,2%.

Quant a la morositat, la consultora assenyala que continua continguda en nivells baixos, ja que l’última dada disponible, de març, mostra una ratio del 3,6%. "Però les entitats comencen a pensar a augmentar les seues provisions davant de possibles escenaris adversos, que la situació d’incertesa actual podria elevar," indica.

"Els resultats esperats per a 2024 de la gran banca espanyola, per la seua activitat desenvolupada al territori espanyol, sembla que tornaran a ser de rècord i és possible que, fins i tot, el període de bonança s’allargui més enllà d’aquest any en curs, si no es produeix un caos geopolític," ha indicat el president de Neovantas, José Luis Cortina.

L’opa al Sabadell, un "joc d’escacs"

El president de la consultora també s’ha referit a l’oferta d’adquisició pública que BBVA ha llançat sobre el Banc Sabadell. Assegura que aquesta portarà al sector financer a "jugar als escacs". Cortina ha afirmat que el Sabadell i Unicaja estan "en el punt de mira", però les seues perspectives de creixement fan que en "un parell d’anys" valguin més i que, per això, no estiguin inclinats en vendre, tal com s’ha vist amb el rebuig del consell de Sabadell a l’oferta que BBVA li va proposar la setmana passada.