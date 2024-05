Només tres cotxes elèctrics entre els 100 més buscats pels clients a Espanya

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Només tres dels deu models de cotxes elèctrics més venuts en aquests moments s’han colat en la classificació dels 100 vehicles més buscats pels clients a Espanya, segons dades del 2024 de la firma especialitzada AutoScout24. El Citroën e-C4 (lloc 13), el BMW iX1 (lloc 37) i el Peugeot e-208 (lloc 52) són els que han suscitat –i les seues variants híbrides o 100% combustió en les seues gammes comercials– un interès més gran entre els usuaris, el que demostra que els cotxes elèctrics no són els que mostren un atractiu més gran al mercat nacional.

El Tesla Model 3, l’elèctric més venut a Espanya el 2024, ocupa el lloc 171 en la classificació. Així, amb 15.219 unitats venudes de gener a abril de 2024 i un creixement del 8,6% respecte al mateix període de 2023, la quota de mercat d’aquest tipus de tecnologia és d’amb prou feines del 4,52%, un percentatge que contrasta amb les quotes de la resta de tecnologies: gasolina (40,7%), híbrids (35,47%) i dièsel (9,89%).

D’aquesta manera, Sumauto ha assumit que "serà molt complicat" assolir l’objectiu previst en el Plan Nacional Integrado d’Energia i Clima (PNIEC), el qual fixa en més de 5 milions el nombre de cotxes elèctrics que haurien de circular per les carreteres espanyols el 2030. Dels 29 milions de vehicles que hi ha al parc a Espanya, no arriba als 180.000 el nombre d’elèctrics purs, per la qual cosa a aquest ritme Espanya tindrà la desena part de l’estimat en el full de ruta per a finals de dècada. "Encara que la demanda per aquesta tecnologia és evident, el model actual és molt lluny de satisfer-la per complet", ha assenyalat Ignacio Garcia-Roji, portaveu de AutoScout24 mentre ha afegit: "la correcta electrificació del parc requereix un entorn més propici i adaptat a la seua realitat, fins i tot al mercat de vehicles de segona mà."