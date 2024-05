El consum a les llars torna a nivells precovid

El consum de les llars catalanes s’accelerarà aquest any al 2,5% respecte a l’1,9 per cent de l’any passat, recuperant els nivells previs a la pandèmia, la qual cosa donarà impuls a l’economia, segons les previsions monocromàtiques publicades ahir per la Generalitat. La conselleria d’Economia atribueix aquest creixement a l’“avenç intens” del mercat de treball, l’augment dels salaris, la contenció de la inflació, que situa en el 3%, i l’expectativa de la baixada de tipus d’interès. En aquest sentit, l’Executiu va destacar que “la recuperació del consum privat després del xoc que va suposar la pandèmia ha estat molt més ràpida” que després de la crisi financera del 2008. Quant al creixement de l’economia catalana, augura “una normalització, a causa precisament que la pujada del consum a les llars impulsarà la seua expansió aquest 2024”. Juntament amb aquestes previsions macroeconòmiques, la Generalitat va presentar també els resultats de l’Enquesta de pressupostos familiars, que indiquen que entre els anys 2019 i 2022 l’habitatge (34,5%), l’alimentació (16%) i el transport (10,5%) en van concentrar més de la meitat de la despesa anual de les llars.

Pedro Sánchez: “L’economia espanyola va com un coet”

■ El president del Govern central, Pedro Sánchez, va apuntar ahir que l’economia espanyola no va com una moto –tal com ho va definir dimecres el ministre Félix Bolaños–, sinó com “un coet”, fins i tot en un context geopolític internacional “tan complex”. Així es va pronunciar durant la participació en un fòrum tan sols un dia després que la Comissió Europea revisés a l’alça la seua previsió de creixement per a l’economia espanyola per a aquest any fins al 2,1%, és a dir, tres vegades més que la mitjana de l’eurozona. “Són dades espectaculars d’una Espanya que avança en la bona direcció davant les profecies, a les falòrnies fracassades d’una oposició apocalíptica”, va defensar, mentre el PP l’acusava de “vendre fum” i de “ser a la lluna”.