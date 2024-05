Endesa prova una app que agilitza les reparacions

detail.info.publicated Marc Carbonell Lleida detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Endesa ha posat en marxa una aplicació mòbil per millorar la seguretat dels tècnics que digitalitza les seues comunicacions amb el centre de control quan porten a terme maniobres als centres de transformació, de manera que quan s’acabi d’implementar ja no s’hauran de comunicar amb trucades, com a fins ara. “L’aplicació garanteix que les instruccions que rebem siguin absolutament fiables, sense cap tipus de mala interpretació”, afirma Ramon Roig, responsable de l’equip tècnic de l’empresa a Lleida, que explica que així desapareixen interferències per mala cobertura o per contaminació acústica al carrer.

El sistema també permet reduir el temps per reparar avaries i resoldre treballs programats, perquè els operaris ja no hauran de repetir les ordres que reben oralment des del centre de control per verificar-les. Així mateix, s’eviten col·lapses de trucades a la central que causaven temps d’espera de fins a deu minuts. “Les instruccions les continua donant una persona, encara que la xarxa ja opera amb intel·ligència artificial en determinades situacions en les quals programa maniobres automàtiques”, apunta Roig.A Catalunya, l’any passat es van portar a terme un total de 1.231.703 maniobres des del centre de control de Barcelona, de les quals el 54% (585.127) es van fer de forma digital. “Si aconseguim reduir un sol minut per cada maniobra, ja serà un canvi considerable”, assegura Roig.El projecte, anomenat E-CHO, es troba en fase pilot des que es va testar l’any passat a Tarragona. Endesa té la intenció d’estendre’l a tot Catalunya primer i a la resta de l’Estat espanyol més endavant. Forma part d’un projecte global per poder gestionar de manera unificades totes les xarxes de l’empresa que fins ara s’abordaven independentment. Tenint en compte que les maniobres són, de lluny, el punt més crític quan s’opera a la xarxa, Endesa celebra les millores en “nitidesa, claredat, traçabilitat, rapidesa i, sobretot, en seguretat”.