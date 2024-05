Lleida té 5.300 llars en què tots els membres estan a l'atur

Augmenten les llars on tots estan ocupats, però també on tots estan aturats. - EUROPA PRESS

L’ocupació s’ha incrementat l’últim any a la demarcació de Lleida, on també han descendit els apuntats a les llistes de l’atur. Aquesta positiva evolució de les dades de l’ocupació en els últims dotze mesos, que tanmateix s’ha anat desaccelerant en els últims mesos, no s’ha deixat notar a totes les llars, ja que s’ha incrementat el nombre de famílies en les quals tots els membres no tenen un lloc de treball.

Segons les últimes dades de l’Enquesta de Població Activa (EPA), amb dades del primer trismestre d’aquest any, a la demarcació hi havia un total de 135.100 llars amb actius, és a dir, amb persones en disposició de treballar, tinguessin o no on fer-ho. La majoria d’aquestes compten almenys amb una persona empleada. No obstant, n’hi ha 5.300 que tenen tots els seus membres en situació d’atur, la qual cosa representa un 4 per cent de les famílies i un increment d’un miler de llars en aquestes dificultats d’inserció laboral en comparació amb la dada registrada durant els tres primers mesos del 2023.

Plena ocupació en 117.300 llars

Al costat oposat de la balança es troben 117.300 llars de les comarques lleidatanes, en les quals es registra plena ocupació, és a dir, que tots els seus membres en disposició de treballar ho estan fent. En aquest cas, l’evolució és positiva si es compara amb els tres primers mesos de l’any passat, ja que el nombre de famílies en aquesta situació ha augmentat en més de 7.000 si es compara amb les xifres registrades aleshores per l’Institut Nacional d’Estadística (INE).

Tenint en compte aquestes xifres, Lleida compta a més amb unes 12.500 llars en les quals hi ha alguna persona que busca un lloc de treball sense trobar-lo, però n’hi ha altres que sí que el tenen. Finalment, Estadística xifra en 43.700, sobre un total de 178.800, les llars de la demarcació en les quals no hi ha cap actiu. Per exemple, i de forma majoritària, parlem d’habitatges de gent gran.

A nivell estatal, les llars amb tots els membres a l’atur es van situar al tancament del mes de març en 977.900, fet que suposa un retrocés de 88.100, que representa, en valors relatius, una caiguda del 8,2%. Durant els tres primers mesos de l’any també van pujar les llars en les quals tots els integrants en actiu es trobaven treballant, fins a arribar a la xifra d’11.545.000 famílies, que representa un increment de 346.900 més (+3,1 per cent).

En total, al tancament del primer trimestre d’aquest any hi havia a Espanya un total de 14,1 milions de llars amb almenys una persona en disposició de treballar, mentre que aquelles en les quals cap dels membres no estava en actiu es van situar en els 5,4 milions.