Agricultura preveu que el preu de l’oli d’oliva baixi la campanya vinent

Recol·lecció d’olives a Guàrdia de Noguera per fer oli d’oliva verge extra verd. MARTA LLUVICH/ACN

La collita de l’actual campanya d’oli d’oliva registra fins al mes d’abril un creixement de la producció fins a assolir les 850.157 tones en el conjunt de l’Estat. Això significa un increment d’un 11 per cent sobre les estimacions inicials i un 28 per cent sobre la campanya anterior, segons el ministeri ’Agricultura. A més, constata un bon ritme de comercialització d’oli d’oliva. Sobre la previsió per a la pròxima collita, les estimacions apunten a una recuperació de la producció gràcies a les precipitacions i bones condicions climàtiques de les últimes setmanes, indica.

408.000 tones de producció

Com a conseqüència, el ministeri apunta que s’espera que els preus se situïn per sota dels alts nivells registrats en l’actual campanya. S’han actualitzat també les dades de l’oliva de taula, la campanya de la qual ha arribat al seu vuitè mes. La producció ha arribat a les 408.000 tones i es registra una lleugera reducció de la comercialització.

Són dades recollides aquesta setmana en la reunió de la taula sectorial d’oli d’oliva i oliva de taula en la qual van prendre part organitzacions i entitats representatives del sector juntament amb el ministeri, després de mesos d’escalada de preus precisament relacionada amb la baixa collita.