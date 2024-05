Lleida es juga en els conflictes amb Israel i l'Argentina 25,5 milions en exportacions

Els conflictes diplomàtics oberts amb l’Argentina i amb Israel s’han convertit en una preocupació també en el pla econòmic, per les hipotètiques conseqüències que puguin comportar en les relacions comercials que manté Espanya amb ells (vegeu més informació a la pàgina 22). En concret, les empreses lleidatanes van exportar l’any passat productes per valor de 25,53 milions a aquests mercats.

El gruix de les vendes, 22,69 milions d’euros, corresponen a les efectuades al mercat hebreu, segons les dades oficials del ministeri d’Indústria, Comerç o Turisme. El producte més exportat és l’oli d’oliva i altres greixos vegetals, que representen 10,58 milions, seguits del sector del paper, cartró i les seues manufactures, amb 6,27 milions, i del capítol de “residus de la indústria alimentària”, amb poc més d’un milió. Però també es van vendre l’any passat a Israel fruites per prop de 700.000 euros. De fet, històricament era un mercat per a enviaments de pera blanquilla des de les comarques del pla de Lleida.Les importacions directes des d’Israel, al contrari, són molt limitades, amb tot just dos milions d’euros l’any passat i poc més de la meitat d’aquest import correspon a materials plàstics i les seues manufactures.El comerç amb l’Argentina, al contrari, està dominat per les importacions. En concret, Lleida va comprar l’any passat a empreses d’aquest país americà productes valorats en 22,34 milions. Fonamentalment va ser oli, amb un import total de 20,62 milions. La segona partida més significativa, amb poc més d’un milió, correspon a llavors oleaginoses i plantes industrials. Les vendes directes des de Lleida a l’Argentina es van limitar l’any passat a 2,84 milions. En aquest cas, l’apartat més important dels enviaments correspon a màquines i aparells mecànics.Espanya ha retirat l’ambaixadora a l’Argentina de forma permanent, amb la qual cosa en aquests moments el màxim representant en la legació diplomàtica és l’encarregat de negocis. Tot això pel conflicte creat per les declaracions del president argentí, Javier Milei, contra Pedro Sánchez i la seua dona, Begoña Gómez.

Sense ambaixadora a l’Argentina, l’encarregat de negocis és ara el màxim representant

Per la seua part, Israel ha cridat a consultes la seua ambaixadora a Madrid per demostrar el seu rebuig a la decisió de l’Executiu espanyol de reconèixer l’Estat Palestí el dimarts de la setmana que ve.

Tres de cada deu quilos de soja que importa Espanya són de l’Argentina

L’Argentina es calcula que ven a Espanya un terç de la soja que necessiten les fàbriques de pinso per elaborar els seus productes i alimentar les ramaderies locals. De fet, tant l’Argentina com els Estats Units són proveïdors clau d’una proteïna vegetal que té un paper molt important en les diferents formulacions de pinsos.El 28,2 per cent de totes les exportacions argentines cap a Espanya correspon a farina i oli de soja.El director general de Confederació Espanyola de Fabricants d’Aliments Compostos per a Animals (Cesfac), Jorge de Saja, va afirmar ahir dimecres en declaracions a Televisió Espanyola que el mercat no creu que la crisi diplomàtica que s’ha obert entre Espanya i l’Argentina s’hagi de prolongar gaire temps.En aquest sentit, confia en la desescalada del conflicte abans que comencin a arribar vaixells amb soja argentina a l’estiu, segons va afirmar.