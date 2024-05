La baixada del preu dels pinsos permet al sector porcí millorar el seu marge a l'abril

El sector porcí continua vivint un moment dolç, almenys de moment, encara que amb el risc que suposa les exigències del reial decret de benestar animal. La baixada del preu dels cereals està provocant seriosos problemes per als productors d’herbacis. Però, d’altra banda, ha abaratit el preu dels pinsos i ha permès que els porcicultors hagin millorat els resultats el mes d’abril. En concret, el marge per animal ha repuntat fins a situar-se en les millors cotes des d’agost de l’any passat. Així ho recull l’última anàlisi elaborada per la conselleria d’Acció Climàtica. Estima que el marge per quilo arriba als 45 cèntims d’euro, la qual cosa representa 45 euros per cada animal de cent quilos enviat a l’escorxador. Aquesta millora del rendiment és la conseqüència, d’una banda, d’un increment dels preus fins a la mitjana d’1,78 euros per quilo, tres cèntims més que el mes anterior. De l’altra, el cost de producció s’ha reduït en dos cèntims, al passar d’1,35 a 1,33 euros el quilo. Aquesta rebaixa dels costos pivota en gran manera en l’esmentat abaratiment dels pinsos. Si al març els ramaders havien de pagar de l’ordre de 346 euros per tona, un mes després la factura se situava en 339.

L’estudi d’Acció Climàtica també analitza el marge interanual, que en aquest cas és de 39 cèntims per quilo, o 39 euros per cada animal de cent quilos que surt de les granges de la demarcació de Lleida.Pel que fa a l’activitat dels escorxadors, la conselleria apunta que els sacrificis interanuals es mantenen estables. Tot això mentre les exportacions al llarg de l’últim any han sumat 1,40 milions de tones. Les vendes a l’exterior, apunta, continuen baixant i són un 13 per cent inferiors a les registrades un any enrere.La Interprofessional Agroalimentària del Porcí de Capa Blanca (Interporc) ha firmat amb el ministeri d’Agricultura un conveni per a la promoció dels productes carnis espanyols als mercats internacionals. Aquest acord ha estat subscrit també per l’Organització Interprofessional Agroalimentària de l’Oví i Cabrú de Carn (Interovic) i l’Organització Interprofessional Agroalimentària de la Carn de Boví (Provacuno). Aquest conveni es materialitzarà, al llarg d’aquest any i del vinent, mitjançant l’assistència, participació i desenvolupament d’actuacions conjuntes de promoció, segons la interprofessional del porcí.

“El decret de benestar animal retallarà la producció”

La Unió de Petits Agricultors i Ramaders (UPA) ha advertit de les “conseqüències greus” que podria tenir una disposició final del reial decret 159/2023 sobre benestar animal, que busca reduir la densitat animal a les granges de porcí, la qual cosa suposarà retallar la producció d’aquests ramaders. La disposició obliga les granges a ampliar les instal·lacions o reduir el nombre d’animals, de manera que UPA tem que incrementarà els costos per als ramaders i reduirà la rendibilitat. La disposició afectarà totes les explotacions a partir de març de l’any 2025, i s’està aplicant ja als projectes de noves granges. Davant de la dificultat o impossibilitat d’ampliar les granges, els ramaders es veuran obligats a reduir el nombre d’animals presents, la qual cosa reduirà “fortament” la seua rendibilitat. Com a conseqüència, afirma UPA, aquestes pèrdues haurien de ser compensades per les integradores.