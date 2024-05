Solució natural per donar més vida a la fruita de pinyol

Més del 25% de la fruita produïda no es consumeix a causa del seu ràpid deteriorament i a la pèrdua de qualitat que pateix a la cadena de distribució. Un dels tipus de fruites que més pateixen aquesta situació són les fruites de pinyol del gènere Prunus, com cireres o prunes. Davant d’això, investigadors de la Universitat de Barcelona (UB) han desenvolupat una solució basada en antioxidants que permet controlar el deteriorament d’aquestes fruites, augmentant fins a cinc dies la seua vida postcollita a temperatura ambient.

El projecte RIPLESS, liderat pel catedràtic de la Facultat de Biologia de la UB Sergi Munné-Bosch, ha rebut una ajuda del programa Indústria del Coneixement de la Generalitat de 150.000 euros per validar en condicions reals aquesta prometedora innovació. “Es tracta d’una alternativa innovadora amb un triple impacte, ja que la seua aplicació garanteix el màxim aprofitament dels recursos naturals, proporciona aliments nutritius i segurs a la societat i redueix les pèrdues econòmiques derivades del desaprofitament alimentari”, explica el catedràtic.Les principals raons dels consumidors per descartar les fruites de pinyol són la pèrdua de qualitat organolèptica i de fermesa, que també contribueix a augmentar la incidència de patògens. A més, en fruites com les cireres, les tècniques tradicionals de conservació com la refrigeració redueixen considerablement el seu sabor i no eviten completament la incidència d’aquests microorganismes.Per aquest motiu, la solució desenvolupada per la UB es basa en una formulació d’oli en aigua d’antioxidants que pot controlar la vida útil postcollita d’aquestes fruites sense modificar les propietats de qualitat i, alhora, mantenir la seua fermesa i reduir la incidència de patògens. A més a més, el nou producte no requereix equips específics per a la seua aplicació i pot utilitzar-se al llarg de la cadena de distribució i podria ser molt útil per a la distribució estatal i internacional.