Lleida augmenta la producció de llet de vaca, però redueix el nombre d'animals

Lleida es manté com la demarcació que lidera la producció de llet de vaca a Catalunya, seguida de Girona, malgrat que la cabanya d’animals continua reduint-se, sobretot si parlem de petites explotacions. Així ho posen de manifest les últimes dades publicades per la Generalitat, que corresponen a la situació del sector durant l’any passat. En concret, l’exercici del 2023 va acabar amb una producció total de 289,73 milions de litres de llet, davant dels 283,52 milions amb què va acabar l’any 2022. Aquesta quantitat es troba també per sobre de l’obtinguda durant el 2021 i el 2020.

Així les coses, Lleida ha aconseguit augmentar la capacitat productiva aquest últim any malgrat la pressió exercida per la pujada dels costos, que s’ha vist agreujada per la sequera i l’encariment del farratge per a l’alimentació dels animals.

Malgrat l’increment de la producció de llet, el nombre de caps de bestiar destinats al munyiment en el conjunt de la província ha disminuït per segon any consecutiu. Durant el passat 2023 es van munyir una mitjana de 22.889 vaques, un miler d’animals menys que a l’exercici anterior i la xifra més baixa des del passat 2020, d’acord amb la informació publicada pel departament d’Acció Climàtica.

Menys granges

Una altra cosa diferent és el nombre de granges, que ja fa anys que es redueix. Les explotacions que han anat tancant eren, en general, petites i familiars. L’última informació oficial publicada per la conselleria, en aquest cas referida al mes de març d’aquest mateix any, apunta que les explotacions a Lleida ja han baixat del centenar, en concret se’n comptabilitzen 95. La comarca amb un major nombre d’explotacions (48) i també d’animals (8.280) és l’Alt Urgell.

En el cas del pla, en cita també 12 a la Noguera amb 6.238 animals. Al Pla d’Urgell hi ha onze granges i 4.589 vaques, i el Segrià allotja una desena d’explotacions amb 7.119 animals. En aquest últim cas és la comarca amb les granges de més mida, ja que tenen de mitjana 712 caps. L’informe recull, a més, que la Cerdanya és un altre territori important pel que fa a nombre d’explotacions, al comptar amb 24, que allotgen un total de 1.706 vaques.

Per mides, el gruix de les granges que hi ha a la demarcació, el 51,6% del total, tenen entre 50 i 200 caps de bestiar. Amb tot, val a destacar que gairebé la meitat de les granges de més dimensió de Catalunya es troben a la demarcació de Lleida. En concret en té 16 de les 36 que superen els quatre centenars d’animals.