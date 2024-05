Tres marques de cotxes presenten motors per a vehicles electrificats amb hidrogen líquid

detail.info.publicated ep detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Toyota Motor Corporation, Mazda Motor i Subaru Corporation han presentat aquest dimarts nous motors compatibles amb combustible electrònic (combustible sintètic), biocombustibles i hidrogen líquid per a vehicles electrificats i elèctrics. En un comunicat, els tres fabricants japonesos expliquen que es troben avançant en el desenvolupament de motors més petits i més eficients que puguin funcionar amb plataformes de fabricació de vehicles elèctrics i siguin capaços de complir estrictes regulacions d’emissions en el futur. Així, les empreses assenyalen que amb aquests motors, cadascuna de les tres empreses intentarà optimitzar la integració amb motors, bateries i altres unitats de propulsió elèctrica. A més d’introduir motors més compactes, aquests esforços també descarbonitzaran els vehicles de combustió (HISSI) en fer-los compatibles amb diversos combustibles neutres en carboni.

Així mateix, expliquen que aquest procés "ha aclarit el paper que exerciran els motors del futur per aconseguir la neutralitat en carboni" i que amb la pròxima generació de motors, les tres empreses buscaran no només millorar el rendiment dels motors independents, sinó també optimitzar la seua integració amb unitats de propulsió elèctrica, aprofitant els avantatges de cada un. A més, afegeixen que aquest projecte "ha impulsat els esforços per garantir un futur per a les cadenes de subministrament i els llocs de treball que sustenten els motors". I que en les condicions extremes de les curses, les empreses han treballat per ampliar les opcions de motors i combustibles competint amb vehicles que funcionen amb hidrogen líquid i combustibles neutres en carboni. "Per oferir als nostres clients diverses opcions per aconseguir la neutralitat de carboni, és necessari assumir el desafiament de desenvolupar motors que estiguin en sintonia amb l’entorn energètic del futur. Les tres empreses, que comparteixen les mateixes aspiracions, perfeccionaran tecnologies de motors a través d’una competència amistosa", indica pel seu costat el president i director general de Toyota, Koji Sato.

Finalment, els fabricants indiquen que fins i tot quan competeixen en el camp de productes amb motors i automòbils propis, tenen "una dedicació compartida per aconseguir la neutralitat de carboni a través d’un enfocament de múltiples vies" i que juntament amb "socis amb idees afins, igualment capacitats i apassionats pels motors," treballaran per "crear el futur de la indústria de l’automòbil del Japó".