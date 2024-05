Llum i carburants eleven la inflació al 3,6% al maig

La inflació ha pujat tres dècimes al maig, fins al 3,6% –la taxa més alta des d’abril de 2023–, a causa principalment de l’encariment de l’electricitat i de la menor baixada dels preus dels carburants. Segons la dada avançada de l’Índex de Preus de Consum (IPC) publicada aquest dijous per l’Institut Nacional d’Estadística (INE), han tirat a l’alça de la inflació l’electricitat, que ha pujat aquest mes davant la baixada de fa un any, i els carburants, els preus dels quals han disminuït menys.

La taxa de variació anual estimada de la inflació subjacent –l’índex sense aliments no elaborats ni productes energètics– ha augmentat una dècima al maig, fins al 3%. La inflació subjacent trenca una tendència de nou mesos a la baixa, des del juliol del 2023, quan la taxa estava en el 6,2%, mentre que la inflació general fa tres mesos consecutius que va a l’alça.

El dièsel baixa per cinquena setmana seguida i la gasolina acumula quatre descensos

El ministeri d’Economia apunta que la inflació subjacent s’eleva una dècima “influïda per l’augment dels preus dels serveis relacionats amb el turisme, és a dir, paquets turístics, transport de passatgers aeris i serveis d’allotjament”. Afirma que l’evolució de la inflació en els últims mesos “s’ha mantingut estable” i això ha permès millorar el poder adquisitiu de les famílies, que ja han recuperat el nivell previ a la pandèmia, i mantenir la competitivitat de les empreses espanyoles. El ministre d’Economia, Carlos Cuerpo, es va referir a la possible pròrroga de la rebaixa de l’Impost sobre el Valor Afegit dels aliments, que acaba al juliol, i va insistir que s’està fent un seguiment “detallat” de les dades i que l’evolució del preu dels aliments no es coneixerà fins a mitjans de juny. La decisió sobre la pròrroga o no de la rebaixa de l’IVA d’aliments bàsics no es prendrà fins passades les eleccions europees.D’altra banda, el preu del dièsel, d’1,484 euros el litre de mitjana, cau per cinquena setmana i s’atansa a mínims de l’any. La gasolina baixa per quarta vegada fins als 1,648 euros.