Com afecta a les hipoteques la baixada dels tipus d'interès?

detail.info.publicated Redacció

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Banc Central Europeu (BCE) va decidir ahir rebaixar els tipus d’interès en 0,25 punts percentuals, situant-los en el 4,25%. Aquesta és la primera retallada des de març del 2016, després de gairebé dos anys d’una política monetària restrictiva per combatre la inflació. El BCE també va reduir en un quart de punt la facilitat de crèdit a un dia fins al 4,5% i la facilitat de dipòsit fins al 3,75%.

El BCE va justificar la rebaixa argumentant que és moment de "moderar la restricció de la política monetària", després de nou mesos sense canvis en els tipus d’interès. Es va destacar la millora de les perspectives d’inflació i la reducció de les pressions inflacionistes.

Malgrat aquesta primera rebaixa, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, va evitar comprometre’s a un camí concret de tipus d’interès, indicant que les futures decisions es prendran en funció de les dades i es revisaran en cada reunió. La pròxima decisió es preveu per al 18 de juliol.

Però com afectarà tot plegat a la nostra economia domèstica?

L’euríbor, la referència de la majoria de les hipoteques d’interès variable, està estretament vinculat al preu del diner que marca el BCE. Quan baixa l'euríbor, només s'abarateixen les hipoteques variables. Les persones que tenen hipoteques a tipus fix no es beneficiaran de la mesura, ja que paguen la mateixa quota del primer a l'últim mes.

Gràcies a les perspectives que hi hauria una primera baixada en la reunió de juny de l’organisme monetari, aquest indicador a un any, que és el que els bancs també fan servir per prestar-se diners entre ells, va propiciar un primer descens de la quota mensual de les hipoteques variables a l’abril, i també ho farà en les del maig, al situar-se en una mitjana del 3,680%, per sota de la d’un any enrere (3,862%).

Segons l’analista hipotecari de HelpMyCash Miquel Riera, “beneficiarà els hipotecats a tipus variable, l’interès del qual es calcula amb l’euríbor, ja que pagaran, de mitjana, uns 190 euros menys l’any si es revisa el seu contracte al juny”.

Riera recorda que les quotes d’aquests productes solen recalcular- se de manera anual o semestral i que la cotització d’aquest índex era superior tant fa un any (3,862%) com fa sis mesos (4,022%). “Considerem una persona que té contractada una hipoteca variable amb un import pendent de 150.000 euros, un termini de 25 anys i un interès d’euríbor més 1%, actualitzat amb el valor que aquest índex registra al maig. Si la revisió d’aquest préstec és anual, les quotes baixaran de gairebé 865 a uns 849 euros mensuals pròximament, la qual cosa suposarà un estalvi de gairebé 190 euros a l’any”, conclou.

D’altra banda, Funcas apunta que l’augment “significatiu” de les rendes de les llars espanyoles el 2023 va permetre, en termes generals, que les famílies absorbissin “amb relativa facilitat” la pujada els tipus d’interès.

S'ha de tenir en compte que, a més, una retallada dels tipus d’interès no suposa només l’abaratiment de les hipoteques sinó del crèdit en general. Segons les dades del Banc d’Espanya, el tipus mitjà dels nous crèdits destinats al consum per a a llars va pujar al 7,92% a l’abril (l’última dada disponible), davant el 7,78% del març. El destinat a unes finalitats diferents de l’habitatge es va situar en una mitjana del 5,64% respecte al 5,68% del mes anterior.