Aragonès insisteix des de la Seu en el finançament singular per a Catalunya

El president de la Generalitat en funcions, Pere Aragonès, ha insistit aquest dijous en la necessitat d’un finançament singular per a Catalunya: "Hi ha un amplíssim consens en els principals actius econòmics del país i hi ha multitud de posicionaments públics respecte que és necessari un nou model". Ho ha dit en l’obertura de la 35 Trobada Empresarial al Pirineu a la Seu d’Urgell al costat del president de la Trobada, Josep Serveto, i de l’alcalde, Joan Barrera, i a la que assisteixen el primer secretari del PSC, Salvador Illa, i l’exprimer ministre italià Enrico Letta, entre d’altres.

Aragonès ha reivindicat la necessitat de "fer un pas endavant" per aconseguir el model de finançament singular perquè Catalunya gestioni, recapti i liquidi tots els impostos i ha defensat que és possible fer-ho –textualment– a través d’una relació bilateral amb l’Estat en termes de finançament.

Així mateix, ha assenyalat el model de finançament de País Basc i Navarra i ha sostingut: "Allò que és bo per als altres, estic convençut que també és bo per a nosaltres", i ha demanat de defensar conjuntament aquest punt que ha titllat d’essencial. També ha afirmat que el sistema de finançament actual dificulta, segons el seu parer, que Catalunya disposi d’uns serveis públics més forts i avançats, i ha criticat el dèficit fiscal: "El dèficit fiscal de 22.000 milions d’euros a l’any és insuportable per a una societat si creiem que aquesta societat ha de guiar-se per termes de benestar i de progrés".

Creixement econòmic

Aragonès també ha defensat que amb el seu Govern Catalunya està "molt millor" en termes econòmics absoluts, i ha apuntat a un treball col·lectiu, ha dit literalment, per aconseguir-ho. Ha reivindicat el creixement econòmic de Catalunya i ha assegurat que durant l’any 2023 l’economia "es va accelerar amb un creixement que es manté" en el primer trimestre de 2024. Finalment, ha instat a defensar la "prosperitat compartida i que arribi a tothom" i a orientar el conjunt de sectors econòmics no només a generar un bon compte de resultats, sinó també a generar un bon impacte social amb oportunitats per a tothom i bones condicions laborals, en les seues paraules.

Obertura de la jornada

El president de la 35 Trobada Empresarial al Pirineu, Josep Serveto, ha obert la jornada amb una benvinguda en la qual ha posat de referència al teixit productiu català i ha afirmat que la Trobada, de cara a l’any 2026, vol ser "l’esdeveniment empresarial de referència" i arribar als 1.000 assistents sense, ha dit, perdre la seua essència.

Per la seua part, l’alcalde de la Seu d’Urgell, Joan Barrera, ha reivindicat la Trobada Empresarial com a "punt de trobada estratègic entre Catalunya i Andorra" i ha advocat per la diversificació de l’economia, així com crear un entorn –textualment– en el tots puguin prosperar i en el que la col·laboració sigui la base de l’èxit.