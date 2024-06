Galindo: “Els empresaris sou herois anònims”

El coach i conferenciant Luis Galindo va oferir una conferència motivacional abans del sopar en el qual es va referir als empresaris de la sala com a “herois anònims”. Va opinar que “tot carnet d’empresari hauria de portar impresa la paraula optimista” i els va animar a gestionar bé les emocions perquè “l’epidèmia més gran que pateix la societat actual és la de la resignació”. També va citar aptituds com la passió i el coratge per tenir èxit com a empresari.