Laumont inaugura nova seu a Tàrrega, on ha concentrat tota la seua producció

Laumont, empresa especialitzada en tòfones i bolets, va inaugurar ahir la seua nova seu a Tàrrega, on ha concentrat tota la producció en una fàbrica situada al polígon industrial de Llevant. Això ha permès a la firma doblar la plantilla a la capital de l’Urgell, passant de 30 a 60 treballadors i amb la previsió de continuar creixent tant en producció com en empleats. Laumont, que va nàixer als anys 80, és present en més de 60 països, la qual cosa suposa l’exportació la meitat de la facturació, que en total arriba als 35 milions anuals, segons va detallar el seu CEO, Jordi Serentill.

Amb la nova seu, la companyia reafirma l’aposta per convertir-se en un actor clau a escala mundial en el seu sector. “Hem creat una experiència immersiva perquè volem que tots els clients que ens visitin entenguin i visquin en primera persona l’origen de tots els nostres productes. És un homenatge als nostres truficultors i recol·lectors de bolets, que són una de les claus del gran creixement en els darrers anys”, va explicar Serentill.

El conseller d’Acció Climàtica en funcions, David Mascort, va elogiar “l’aposta de Laumont per créixer al nostre territori” i va afegir que “aquestes empreses són necessàries per mantenir el país viu i crear oportunitats, en aquest cas a Tàrrega, l’Urgell i Lleida”.Per la seua part, l’alcaldessa, Alba Pijuan, va posar en relleu l’aposta de la firma per Tàrrega i per “tornar talent a la ciutat”. Pijuan també va destacar que l’empresa s’ha situat en una zona de creixement de la capital de l’Urgell on l’ajuntament està millorant l’entrada a la ciutat des de l’avinguda de Cervera amb una inversió d’uns 800.000 euros.Els assistents a la inauguració van poder conèixer l’activitat de Laumont amb una projecció a la nova sala immersiva, van visitar l’interior de la fàbrica i van gaudir d’un showcooking a càrrec de Salvador Trabalón, xef corporatiu de l’empresa.