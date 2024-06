«Cal donar a conèixer el valor turístic de les comarques de Lleida»

El ministre d’Indústria i Turisme del Govern d’Espanya, Jordi Hereu, aposta per l’oportunitat actual que afronten Lleida i el Pirineu en termes de turisme, després que l’interès per visitar Europa s’hagi disparat en els últims anys. Ho va dir divendres passat des de la Seu d’Urgell, en el marc de la 35a Trobada Empresarial al Pirineu, des d’on va advocar per la diversificació, descentralització i desestacionalització del turisme de Catalunya i Espanya.Quines són les pautes que ha de seguir el turisme de Lleida per situar-se al mapa?Necessitem desconcentrar el turisme dels grans imants que són les grans capitals com Madrid i Barcelona, i que la gent pugui descobrir el valor de la província de Lleida. S’ha d’apostar per un turisme que no depredi el territori, sinó que el cuidi.Què opina de la turismofòbia, que cada vegada és més present en molts sectors de la nostra societat?La turismofòbia és un sentiment que només pot generar-se quan no està controlat i que s’ha de treballar per poder repartir millor els beneficis a nivell territorial. L’any passat es van registrar 1.300 milions de viatgers, i el 55 per cent van venir a Europa. A l’Estat espanyol van arribar 85 milions de visitants, el 14% més que l’any anterior, i van gastar de mitjana un 22% més.Com definiria la realitat industrial actual i el seu model?La reindustrialització és una prioritat europea. I és que crisis com la de l’any 2008 o la pandèmia de la covid, la qual ha deixat rastre en diversos sectors, sobretot, en el comercial, han provocat que els països guanyessin resiliència econòmica, demostrant d’aquesta manera la importància de la capacitat de producció pròpia. Si quaranta anys enrere la competitivitat va fer que es deslocalitzés aquesta capacitat productiva, avui dia es busca just el contrari. Cal mantenir actives les polítiques industrials, és necessari atreure inversors i els fons europeus Next Generation són uns grans aliats per a això. Ens trobem enmig del procés, però són uns ajuts que estan creant impactes que són molt positius, perquè cada vegada es nota més el creixement empresarial.I el PERTE està ajudant en el desenvolupament de les indústries del sector primari?El PERTE Agroalimentari ha ajudat a fer emergir moltes indústries, sobre tot a la zona de Lleida des del punt de vista logístic. El sector agroalimentari lleidatà és la potència principal dins de Catalunya.Creu que estem davant de l’amenaça d’una nova guerra comercial ?El model social europeu és un model d’èxit i hem d’evitar les guerres comercials i mantenir la cooperació econòmica amb els diferents blocs, amb l’objectiu d’enfortir la indústria a Europa, Espanya i a Catalunya. Després de molts anys de comerç industrial, ara la indústria xinesa està invertint en Europa, continent que és una magnífica plataforma. Una d’aquestes és l’empresa automobilística Chery a Barcelona, que ha promès invertir 400 milions d’euros i crear un total de 1.250 nous llocs de treball. Sens dubte, és un símbol d’una nova etapa d’inversió xinesa.