La despesa global en armes nuclears va créixer un 13,4 % el 2023 i els EUA en van agrupar més de la meitat

La despesa mundial en armes nuclears va créixer un 13,4 % l’any passat fins a arribar als 91.400 milions de dòlars (uns 85.382 milions d’euros), més de la meitat dels quals van ser desemborsats pels Estats Units, segons l’últim informe anual de la Campanya Internacional per Abolir les Armes Nuclears (ICAN).

En un 2023 marcat per la continuació de conflictes com el d’Ucraïna i l’esclat de nous com la guerra a Gaza, els nou països amb armes atòmiques confirmades (els EUA, la Xina, Rússia, el Regne Unit, França, l’Índia, Israel, el Pakistan i Corea del Nord) van invertir de mitjana 173.884 dòlars per minut en aquest tipus d’armament.

Per països, els Estats Units van ser el país que més diners van gastar en arsenal nuclear (51.500 milions de dòlars) amb un total de 5.044 armes nuclears, molt per sobre de la Xina, el segon en el rànquing amb 11.900 milions de dòlars i un arsenal molt més reduït (500 armes nuclears).

Malgrat les grans xifres absolutes en matèria d’inversió dels Estats Units i la Xina, ICAN exposa que uns altres dos dels Estats nuclearment armats, Rússia i Israel, són responsables que el risc que s’utilitzin les armes nuclears sigui el més alt des de la Guerra Freda, a causa de la seua implicació en els conflictes d’Ucraïna i Gaza, respectivament.

Israel va invertir 1.100 milions de dòlars

Encara que no hi ha informació fiable sobre la seua inversió en armament nuclear - ja que el govern israelià no confirma públicament que tingui armes atòmiques - ICAN estima que aquest va dedicar entorn del 5 % del seu pressupost militar a armes nuclears.

Segons aquesta estimació, Israel va ser el setè país que més diners van gastar l’any passat en armes nuclears (1.100 milions de dòlars).

D’acord amb ICAN, una coalició d’organitzacions que va ser guardonada el 2017 amb el Premi Nobel de la pau pel seu activisme en contra de la violència, Israel té al voltant de 90 armes nuclears, que podria llançar tant a través de míssils terrestres com des de submarins o avions.

A més va augmentar significativament la seua despesa militar en un 24 % l’any passat, degut principalment a l’ofensiva a gran escala que ha desplegat a Gaza.

Quant a la resta de països nuclearment armats, Rússia va gastar l’any passat un total de 8.300 milions de dòlars; el Regne Unit 8.100 milions; França 6.100 milions; Índia 2.700 milions; Pakistan 1.000 milions i Corea del Nord 586 milions.

Cinc anys de creixement

ICAN, que publica anualment el seu informe sobre despesa nuclear al món, treballa per promoure l’adhesió de tots els països al Tractat sobre la Prohibició de les Armes Nuclears.

Així, en els cinc anys que fa que està publicat l’informe, la despesa anual en armes nuclears ha augmentat en 23.200 milions de dòlars, la qual cosa suposa un increment del 34 % respecte a 2019, any previ al començament d’aquest estudi.

En concret, l’informe estima que els Estats amb armes atòmiques confirmades van fer una despesa acumulada de 387.000 milions de dòlars als seus arsenals nuclears en l’últim lustre.

Segons els investigadors, aquesta quantitat és 27.000 milions més que la quantitat total prevista pel Programa Mundial d’Aliments (PMA) per acabar amb la fam mundial abans de 2030 (360.000 milions de dòlars).

A més, adverteixen que la tecnologia emergent, com la Intel·ligència Artificial (IA), té el potencial d’augmentar l’ús d’armes nuclears per l’acceleració del ritme de les guerres i la reducció del temps de presa de decisions.

Per això, des d’ICAN insisteixen que, malgrat que alguns dels Estats nuclearment armats encara es neguen a integrar la IA al control nuclear pels riscos que representa, l’única manera d’impedir l’augment en l’ús d’aquest tipus d’armes és eliminant-les.