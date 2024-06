Admeten a tràmit la demanda de l’OCU contra Mercedes, Nissan i Toyota pel 'càrtel de cotxes’

detail.info.publicated europa press

L’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha celebrat aquest dimecres que el Jutjat de Mercantil número 2 de Barcelona hagi admès a tràmit la demanda col·lectiva contra Mercedes, Nissan i Toyota, la segona presentada l’octubre contra deu fabricants i cinc de les seues matrius.

Així mateix, l’organització ha acordat traslladar la demanda a les marques perquè preparin i presentin la seua resposta davant dels magistrats, segons ha informat l’OCU aquest dimecres en un comunicat.

Per això, l’OCU recorda a tots els consumidors afectats, aquells que van comprar vehicles en període que va de juny de 2008 a agost de 2013 per a cotxes de la marca Nissan, de març de 2010 a febrer de 2011 per a la marca Mercedes i de febrer de 2006 a agost de 2013 per a cotxes de la marca Lexus o Toyota, que poden incorporar-se a l’acció judicial.

L’OCU demana de reclamar una indemnització pel perjudici sofert com a conseqüència del pacte anticompetitiu dut a terme per les marques integrants del 'cartel de cotxes’.

En concret, l’OCU, a mercè d’una anàlisi pericial efectuada, sol·licita el 10,61% del preu de compra, en concepte d’indemnització pel perjudici ocasionat als consumidors que van adquirir un vehicle per un import superior del que haurien d’haver pagat de no haver existit acords contraris a la competència.

A aquest import, explica, s’han d’afegir els interessos de demora des de l’adquisició del vehicle, la qual cosa equivaldrà per tant a una indemnització total d’entre un 14% i un 17,5% en funció de la data de compra.