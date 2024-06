UGT denuncia que el camp no té conveni des del 2020

El sector del camp segueix estant sense conveni des de l’any 2020 i unes taules salarials obsoletes i per sota del Salari Mínim Interprofessional (SMI), segons va indicar UGT-FICA de les Terres de Lleida. “A diferència de les cambres de fruita, la patronal del camp és un caos i no hi ha manera d’arribar a un acord amb ells”, va explicar ahir el responsable de la negociació del conveni, Antonio Rodríguez, que va assegurar que la situació és “insostenible” al no poder comptar amb un conveni des de fa quatre anys.

Per això, des del sindicat ja van portar la denúncia al TSJC i estan esperant resposta per part de l’administració en un recurs de cassació que han presentat perquè els doni la raó.Precisament, per informar els treballadors del camp d’aquesta situació, avui membres de la UGT-FICA de Lleida estaran a la plaça Europa de la capital del Segrià repartint díptics als interessats per explicar-los els seus drets i els salaris mínims a pagar. “Oferint-los aquest assessorament també detectem situacions injustes i podem denunciar-les”, va explicar Maite Lafuente, secretària d’Organització d’UGT-FICA Lleida.

“Satisfets” amb l’acord a les cambres de fruita

UGT-FICA de Lleida va manifestar ahir la seua “satisfacció” per la firma en solitari amb Afrucat del conveni al sector de les cambres de fruita, que inclou entre altres coses un increment salarial entre un 4 i un 5% per al 2024, en funció de la categoria, amb caràcter retroactiu, així com la revisió salarial de l’IPC. “Una fita que s’ha aconseguit en aquest conveni, ja que els anteriors no recollien aquestes revisions”, va afegir Antonio Rodríguez, que va explicar que ara “volem aconseguir que aquest sigui un acord autonòmic en la pròxima actualització”.