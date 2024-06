Adverteixen que la venda “a pèrdues” de l’ametlla acabarà amb el sector a Espanya

detail.info.publicated agencias detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’Associació Nacional de Productors d’Ametlla Ecològica (Aepaec), que aglutinarà també ara els productors d’ametlla convencional, reclamarà a totes les comunitats autònomes que posin en marxa un observatori de preus de l’ametlla.

Així s’ha acordat aquesta setmana en l’última reunió de l’associació celebrada a Albacete, i on es va decidir també integrar els productors d’ametlla convencional, segons ha avançat en declaracions a EFE el president de l’entitat, Rogelio Pardo.

D’aquesta forma, el moviment que s’ha constituït aquest any passarà a denominar-se associació nacional de productors d’ametlla ecològica i convencional, amb seu a Minglanilla (Conca).

Observatori de preus de l’ametlla

En aquest sentit, Pardo ha explicat que una de les seues principals demandes és reclamar a les comunitats autònomes, entre elles Castella-la Manxa, que es creu un observatori de preus de l’ametlla, per evitar vendre el seu producte per sota de cost.

Referent a això, ha assenyalat que els productors han de fer front a moltes “anomalies”, com el fet que els compradors d’ametlla “imposin els preus”, la qual cosa els priva de tenir la “sobirania” del producte.

Així mateix, ha referit que un dels referents per fixar els preus a Espanya és l’ametlla americana, de “pitjor qualitat”, encara que el seu preu s’ha incrementat en un 20 per cent, si bé aquest augment no ha repercutit en el que reben els productors espanyols per l’ametlla espanyola, que és “molt millor”, ha reivindicat.

Baixa rendibilitat

Per tot això, Pardo ha insistit en la necessitat de crear aquest observatori de preus, com ja passa amb altres productes, que eviti que produeixin "a pèrdues", situació que està comprometent molts productors.

El president d’aquesta associació ha destacat que en la trobada celebrada a Albacete aquesta setmana hi han participat un centenar de persones relacionades amb aquest producte, com productors o cooperatives procedents de tot Espanya.

Segons els seus càlculs, el 80 per cent de la producció d’ametlla espanyola és convencional i, en províncies com Conca, l’ametlla ecològica representa ja el 25 per cent de la producció després de guanyar terreny en els últims anys en localitats com Minglanilla.