Electrònica Saltó, millor empresa de Catalunya 2024

L’empresa Electrònica Saltó, del grup lleidatà Saltó, va ser reconeguda ahir com la millor empresa de Catalunya 2024 i va rebre el premi que amb motiu del Dia de l’Empresa atorga la Generalitat de Catalunya per distingir les iniciatives empresarials amb valors, “que posen les persones al centre, promovent un equilibri entre la competitivitat empresarial i la consciència social”. La firma, que ofereix solucions tecnològiques com a gestor intel·ligent d’operacions que “digitalitza, automatitza i optimitza treballs i serveis”, va ser escollida com a guanyadora a través d’un procés participatiu obert a tota la ciutadania. A més del guanyador, les altres empreses candidates eren Liquats Vegetals, La Farga i Specialiterne, i aquest any no hi havia categories, a diferència del 2023.

El president en funcions, Pere Aragonès, va ser l’encarregat d’entregar el premi al CEO i fundador de l’empresa lleidatana, Jaume Saltó, que va destacar el valor de l’equip humà de la companyia i el fet d’haver estat capaços de captar i retenir talent malgrat ser de fora de Barcelona. Ho va fer en un acte celebrat al Palau de la Música en què també va participar el conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent.Durant la seua intervenció en l’esdeveniment el cap de l’Executiu en funcions va posar en relleu “l’empenta del teixit productiu” de Catalunya i va afirmar que tots els empresaris saben què vol dir “resiliència: capacitat d’adaptació al canvi, perseverança, esperit de superació i amor pel treball ben fet”. En aquest sentit, va recordar que l’economia catalana va créixer el 2023 per sobre de la mitjana espanyola i cinc vegades més que la mitjana de la zona euro, i que va registrar rècords en exportacions, inversió estrangera i ocupats.Per la seua part, Torrent va destacar la “beneïda tossuderia” dels empresaris, lamentant que el dia a dia no és fàcil, i va assegurar que el Govern sempre ha intentat acompanyar les empreses, assenyalant l’agilitació administrativa com un dels punts clau.