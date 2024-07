L’IVA de la llum baixa del 21 al 10% al juliol

detail.info.publicated ep detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El preu mitjà de la llum al mercat a l’engròs espanyol durant el mes de juny ha superat els 56 euros per megawatt hora, el segon mes més alt de 2024, el que suposa un creixement del 84,5% davant maig i provocarà que l’IVA de la llum torni a baixar el 10% des del 21% al juliol.

Conforme amb el recollit en la norma aprovada pel Govern per fer front a l’increment de les matèries primeres, l’IVA a repercutir a les pròximes factures es reduirà a més de la meitat com a conseqüència d’una normalització dels preus al mercat i en tancar el mes de juny per sobre de la barrera dels 45 euros.

El preu del megawatt hora tanca juny sobre els 56,08 euros, segons càlculs d’Europa Press, el que suposa quadruplicar la mitjana de 13,67 euros d’abril, el mes més barat de 2024 i de tota la sèrie històrica que data de 1998. Al maig, el preu mitjà va ser 30,39 euros/MWh.

Els futurs es troben a l’alça i cotitzen a 76,9 euros/MWh per al juliol i a 82 euros per al quart trimestre, encara que baixen per a 2025, concretament fins els 69 euros, segons les dades recopilades per OMIP.

Tarifa del gas regulada

Així mateix, la tarifa d’últim recurs (TUR) de gas natural individual sense impostos mantindrà el mateix preu establert en la seua anterior revisió, la vigent des del passat 1 d’abril, mentre que la TUR veïnal s’incrementarà entre un 0,61% i un 0,87%, segons la resolució publicada al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) amb els preus per al pròxim trimestre.

En concret, aquest manteniment de la tarifa es deu que la variació del preu de la matèria primera entre ambdues dates és inferior al 2% que estableix la normativa.

El nou cost del gas de base en aquesta revisió seria de 2,63 cèntims d’euro per kilowatt hora (kWh), la qual cosa suposa un lleuger increment del 0,95% respecte a la tarifa vigent. Conforme als càlculs del Govern, la despesa total de la limitació a l’increment del gas ha ascendit a 688 milions.