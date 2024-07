El BBVA aconsegueix el suport massiu dels seus accionistes a la compra del Sabadell

El 96% dels accionistes del BBVA van donar suport ahir, en una junta extraordinària convocada per l’entitat, a l’ampliació de capital necessària per llançar l’oferta pública d’adquisició d’accions (opa) sobre el Banc Sabadell, un pas clau en la seua estratègia per aconseguir el control de l’entitat. L’ampliació de capital consistirà en l’emissió d’un màxim de 1.126 milions de noves accions del BBVA, que seran entregades als accionistes del Banc Sabadell que acceptin l’oferta de compra del grup basc a raó d’una per cada 4,83 de l’entitat catalana. El quòrum de la junta es va situar en el 70,75%, nivells rècord, i en cap moment es va fer menció a l’oposició del Govern central a la fusió o a les condicions que podria posar la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència.

El president del BBVA, Carlos Torres, va agrair el “suport decidit” dels accionistes i va insistir que la unió amb el Sabadell donarà lloc a un banc “més fort, competitiu i rendible” i amb més capacitat per acompanyar famílies i empreses en els seus projectes de futur. Torres també va provar de calmar els ànims dels sindicats, que estan preocupats per l’impacte que la fusió pogués tenir en l’ocupació, assegurant que si cal fer “ajustaments” seran sempre acordats.