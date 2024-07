Les seccions de crèdit a Lleida de cooperatives gestionen 242 milions

Les seccions de crèdit de les cooperatives agràries gestionen un volum de dipòsits de 559 milions d’euros a Catalunya, dels quals 301 milions corresponen a les comarques de Tarragona i 242 milions a les de Lleida, mentre que en el cas de Barcelona el balanç se situa en 16 milions.

Aquests són algunes de les grans xifres del sector, que ahir va celebrar l’assemblea general a Linyola, amb la participació del director general de Política Financera, Assegurances i Tresor de la Generalitat, Josep Maria Sánchez Pascual, encarregat de clausurar l’acte. Així ho va explicar la presidenta de l’Associació de Seccions de Crèdit (ASC, SCCL), Antonieta Gual, que va voler posar de manifest que “aquestes seccions de crèdit donen servei en un territori, a molts pobles que pateixen l’exclusió financera i que no disposen de la presència” de la banca tradicional. De fet, es tracta de seccions els serveis de les quals van més enllà del municipi on tenen la seu.

L’assemblea va retre homenatge a Àngel Balaguer, de Bellcaire, pels 35 anys de treball al sector

En el cas de Lleida, parlem de 23 entitats diferents que es troben en municipis que sumen un total de 47.164 habitants. Es tracta d’una xifra que supera el deu per cent de la població total de les comarques lleidatanes.Per territoris, les Garrigues compta amb 9 d’aquestes seccions de crèdit, mentre que el Segrià en té 8. La Noguera i el Pla d’Urgell-Urgell compten amb tres en cada un dels dos casos.Antonieta Gual va explicar que els últims anys s’ha reduït el nombre d’entitats a Catalunya, per un procés de fusions, però el volum de dipòsits, tanmateix, s’ha anat incrementant.El saldo dels impositors en el conjunt de Catalunya ascendeix a 558,873 milions d’euros i la liquiditat reforçada ascendeix a 304,656 milions, segons dades de la direcció general de Política Financera, Assegurances i Tresor. Del total de dipòsits, es destina a finançar l’activitat de les mateixes cooperatives i els seus socis uns 139 milions.La pràctica totalitat de les entitats treballen amb la CoopCredit per facilitar les gestions, a banda d’oferir seguretat i fiabilitat tant als consells rectors com als impositors, va afegir Gual.

L’assemblea va ser l’escenari també per fer un homenatge a Àngel Balaguer pels seus 35 anys treballant en favor del sector. Finalment, l’acte va comptar amb una conferència de Jaume Puig, director de GVC Gaesco, que va analitzar la situació dels mercats financers.