Quan costa instal·lar malles antipedra?

El sistema més afectiu per defensar les produccions de fruita de les tempestes de granís és la instal·lació de malles antipedra, però el problema per als agricultors és el seu elevat cost. L’enginyer tècnic agrícola i productor de fruita Francesc Xavier Miarnau explica que la instal·lació pot tenir un cost d’entre 25.000 i 35.000 euros, en funció de les característiques de la finca i els materials triats.

El preu més econòmic es refereix a la utilització de pals de formigó, mentre que l’opció de decantar-se per fusta és més costosa. El desemborsament també diversa si es tracta d’una finca uniforme i rectangular, per exemple, davant una altra amb límits irregulars.

L’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, va visitar ahir les partides de Butsènit i Rufea de la capital del Segrià per conèixer de primera mà els estralls causats per la tempesta de dissabte. Demanarà reduccions de mòduls de l’IRPF per als agricultors afectats. Va anunciar que el pròxim ple, d’acord amb la resta dels grups municipals, tramitarà una declaració institucional per reclamar ajuts per a les centrals fructícoles i mostrar el suport a tot el sector agrari.

Per la seua part, el subdelegat del govern espanyol, José Crespín, va visitar finques a Torres de Segre i es va coordinar amb la direcció territorial d’Agroseguro, que “espera rebre la comunicació de sinistres per part dels agricultors afectats per començar a organitzar el calendari de peritatges com més aviat millor”.

Agricultors i organitzacions agràries, com va fer ahir Unió de Pagesos, reclamen celeritat a Agroseguro i la millora del sistema.