Treball flexibilitza la reducció de jornada per poder atreure la CEOE

El secretari d’Estat de Treball, Joaquín Pérez Rey, va presentar ahir una nova proposta per aconseguir un acord sobre la reducció de jornada que inclogui CEOE i Cepyme en què els ofereix una “flexibilitat” més gran en la capacitat de les empreses per distribuir irregularment el temps de treball una vegada que entri en vigor la rebaixa proposada pel Govern central de 37,5 hores setmanals el 2025.

Després de reunir-se amb els agents socials en una nova reunió de la taula de diàleg social sobre reducció de jornada, Pérez Rey va precisar que les empreses poden actualment distribuir irregularment fins a un 10% de la jornada anual. El que ara proposa Treball és que aquest 10% quedi referit a la jornada que tindran les empreses quan entri en vigor de la norma i no a la nova jornada reduïda. “Això dona un marge més gran en les jornades irregulars que entenem que poden ser útils perquè les empreses puguin anar com més aviat millor al mòdul nou de les 37 hores i mitja”, va apuntar Pérez Rey.

CCOO es va concentrar ahir davant de Foment del Treball, per reivindicar la reducció de la jornada

El secretari d’Estat va explicar que és una proposta que pot beneficiar, per exemple, aquells sectors amb cicles productius inconstants al llarg de l’any, com l’agricultura o algunes activitats relacionades amb l’hostaleria, on hi ha una càrrega de treball més gran a l’estiu o en el moment en què cal collir els fruits.Pérez Rey va subratllar que la taula d’ahir “ha avançat” i que les patronals van oferir més concreció de les seues propostes, que passen, bàsicament, pel fet que les mesures de flexibilitat no siguin purament temporals i a aconseguir un marge transitori més gran d’adaptació per a les 37,5 hores.Precisament, preguntat per si el Govern central estaria disposat a ampliar el termini per a l’entrada en vigor de les 37,5 hores, previst per l’any 2025, el secretari d’Estat va afirmar que “hi ha moltes maneres, juntament amb la negociació col·lectiva, d’establir una entrada en vigor que sigui prou flexible perquè ningú no hagi d’incorporar de cop i volta una reducció de jornada que podria no assimilar”.

Segons dades de CCOO, dos de cada tres treballadors a Catalunya es veurien afectats per aquesta reducció de jornada, uns dos milions de persones. Tenint en compte aquesta dada, a Lleida serien més de 100.000.