Revolta Pagesa denuncia multes pels talls del febrer a Soses

Revolta Pagesa denuncia que hi ha agricultors i ramaders que estan rebent ara multes per haver estacionat els seus vehicles a la vora de la carretera durant les protestes que es van portar a terme el mes de febrer a Soses per denunciar la situació del sector. Un dels pagesos sancionats ha rebut una multa que ascendeix a 200 euros per una “obstaculització greu de la via N-II”, segons va explicar a aquest diari.

“Nosaltres vam aparcar els vehicles al voral de la carretera perquè els Mossos d’Esquadra que controlaven les protestes ens van dir que no hi havia cap mena de problema, ja que la via estava tallada, i ara ens trobem amb això”, va denunciar.De moment, segons les fonts, són tres els que han comunicat haver rebut aquestes sancions i Revolta Pagesa està impulsant una reclamació conjunta al Servei Territorial de Trànsit. La primera va ser notificada a mitjans del mes d’abril passat, la segona un mes després i l’última, la setmana passada.