Catalunya, tercer territori que més recapta però és el desè en recursos rebuts

Catalunya va ser de nou el 2022 la tercera comunitat que més ingressos per càpita va aportar al sistema i la desena en recepció de recursos, segons un informe elaborat pel departament d’Economia de la Generalitat. Segons aquest balanç, Catalunya suma ja tretze anys seguits per sota de la mitjana del conjunt de comunitats autònomes en percepció de finançament.

La Generalitat subratlla que hi ha vint punts percentuals de diferència entre els recursos que Catalunya aporta i els que rep, i més de 26 punts si es té en compte el cost de la vida, ja que incloent-hi aquest barem llavors Catalunya cau al lloc 14, el penúltim del règim comú, amb 3.043 euros per habitant.Afegeix l’informe, elaborat segons el Govern a partir de les últimes dades de liquidació del model de finançament comunicades pel ministeri d’Hisenda, que Catalunya va aportar el 2022 un total de 3.565 euros per habitant, la qual cosa representa un 17,5% més que la mitjana espanyola. Se situa així en el tercer lloc de les comunitats del règim comú, però després de la redistribució de recursos va rebre 3.264 euros per habitant, un 2,3 % per sota de la mitjana, quedant en desena posició.Per la seua part, Madrid és la primera comunitat en capacitat fiscal, amb 4.328 euros per habitant, l’onzena en recepció de recursos totals, amb 3.233, i l’última en recursos percebuts tenint en compte el cost de la vida, amb 2.872 euros per habitant.En aquest sentit, la Generalitat sol al·legar que el cas de Madrid és singular perquè aquesta comunitat es beneficia de l’efecte capitalitat i d’un nivell d’execució d’inversions de l’Estat molt superior al de la resta de comunitats, entre altres arguments.

Cantàbria, la Rioja, Extremadura, Castella i Lleó i Aragó, les que més reben

Segons les estimacions de la Generalitat, en termes d’aportació de recursos per càpita al sistema, les primeres cinc posicions les ocupen, per aquest ordre, Madrid, Balears, Catalunya, Aragó i Cantàbria i les cinc últimes corresponen a Castella-la Manxa, Múrcia, Andalusia, Extremadura i Canàries.

En canvi, en termes de recepció de recursos lidera la classificació Cantàbria, que segueixen la Rioja, Extremadura, Castella i Lleó, i Aragó, i els cinc últims llocs són per a Madrid, Canàries, Andalusia, Múrcia i el País Valencià, que tanca la classificació.

La Generalitat denuncia que la situació es repeteix des del 2010

La conselleria d’Economia i Hisenda de la Generalitat va retreure ahir que el model de finançament del 2022 “torna a situar” Catalunya a la cua d’ingressos rebuts per les comunitats autònomes. Així ho va afirmar en un comunicat en plena negociació entre PSC i ERC sobre la investidura del socialista Salvador Illa. Va criticar que és “un resultat desfavorable que es repeteix cada any des del 2010” i que només el primer any d’aplicació del model, el 2009, Catalunya va quedar per sobre de la mitjana. La Generalitat va recordar que el model de finançament no s’ha reformat des del 2009 malgrat que s’havia de revisar al cap de cinc anys i va lamentar que el 2022 l’avenç a Catalunya es va subestimar en 4.324 milions d’euros.Precisament el finançament de Catalunya i l’exigència de recaptar i gestionar tots els impostos és un dels temes claus dins de les negociacions amb el PSC.