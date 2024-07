La factura de la llum s’abarateix lleugerament al juliol amb la tornada de l’IVA al 10 %

Publicat per efe

La factura elèctrica d’un consumidor acollit a la tarifa regulada o PVPC ha baixat, de mitjana , un 0,6 % el juliol respecte al mes anterior com a conseqüència de la tornada de l’IVA reduït del 10 %, i es converteix en la tercera més alta de l’any, després del rebut de gener i juny.

Segons el simulador de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), un usuari amb una potència de 4,4 quilowatts (kW) i un consum mensual de 60 kilowatts hora (KWh) en horari punta, 70 KWh en pla i 120 KWh en vall, rondarà els 52,17 euros, la qual cosa suposa, a més, un 0,2 % menys en comparativa interanual.

Això sí, estarà un 48 % per sota dels històrics nivells de juliol de 2022, quan va assolir els 99,59 euros en plena crisi energètica després de la invasió russa d’Ucraïna.

D’aquesta manera, el rebut es quedarà a prop dels 49,51 euros que va marcar, de mitjana, el mateix mes de 2020, que va coincidir amb un altre 'xoc', la pandèmia del coronavirus.

La factura dels set primers mesos de l’any ascendeix, en total, a uns 336,7 euros, un 8,5 % menys que l’acumulat registrat entre gener i juliol de l’exercici anterior.

El consumidor tipus ha estalviat uns cinc euros en IVA

El juliol, el preu mitjà de l’electricitat al mercat a l’engròs, una de les referències per als consumidors amb tarifa regulada, ha superat els 70 euros/megawatt hora (MWh), el seu segon nivell més alt de l’any, només per darrere del registrat al gener.

Aquest repunt s’ha produït davant de diversos episodis prolongats d’altes temperatures, la qual cosa, tradicionalment, s’associa a un increment del consum elèctric.

L’esmentat encariment farà que, per segon mes consecutiu, la factura elèctrica inclogui, aquest agost, l’IVA del 10 %. Serà possible a causa que el Govern va fixar aquest tipus reduït per a tot l’any, encara que va establir una excepció: quan la mitjana del 'pool' no superés en un determinat mes els 45 euros/MWh, l’impost s’incrementaria en el següent fins el 21 %.

L’excepció prevista per l’Executiu és, de fet, el que va passar al març, abril, el maig i el juny, que van succeir mesos en què el MWh va tancar, per sota d’aquesta barrera.

No obstant, l’IVA reduït ha tornat al rebut de la llum aquest juliol, després del rebot experimentat en el mercat a l’engròs durant el mes anterior, que va acabar en 56 euros de mitjana.

Els càlculs elaborats per EFE a partir del resultat del comparador de la CNMC mostren que la factura, conservant la mateixa casuística i la resta de variables, hauria estat de 57,39 euros amb un IVA del 21 %.

Així doncs, el consumidor tipus s’ha estalviat 5,2 euros.

Això ha permès compensar la pujada d’un altre impost que es va reduir per fer front a la crisi dels alts preus de l’energia, l’Impost Especial a l’Electricitat, que va estar fins a finals de 2023 en el 0,5 % i que ha anat recuperant-se gradualment.