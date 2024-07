La nova PAC pot reduir els ajuts gairebé 6 milions a Lleida

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Unió d’Unions, organització de la qual forma part Unió de Pagesos, estima que amb la nova Política Agrària Comuna (PAC) les quantitats percebudes per pagesos podrien ser uns 140 milions d’euros per sota del cobrat en la mitjana de les quatre campanyes precedents. Per al cas de Catalunya estima una rebaixa de 13 milions d’euros. Tenint en compte que Lleida representa gairebé el 44% del total dels ajuts, la retallada en el cas de la província s’acostaria als 6 milions.

Segons les dades del FEGA, a data del 21 de juliol passat, els pagaments fets en el nou esquema d’ajuts directes de la PAC ascendirien a 4.641,1 milions d’euros en el conjunt de l’Estat, la qual cosa suposaria uns 146 milions d’euros menys que el lliurat de mesura en les quatre campanyes anteriors per les mateixes dates. A hores d’ara de la campanya, d’ordinari el FEGA ha desemborsat pràcticament la totalitat dels ajuts directes i queden, cada any, petits romanents de l’ordre d’uns 30 milions d’euros, quantitat que no arriba ni a l’1 per cent dels pagaments finals.“Al final les noves normes sí que han tingut un impacte sobre els ajuts directes que perceben els agricultors i ramaders”, assenyalen des d’Unió d’Unions, que, malgrat reconèixer que la possible reducció en termes percentuals pot ser poc important –del voltant del 3%–, considera que “amb gairebé 150 milions es poden fer moltes coses en el sector”.Les noves normes PAC no han provocat canvis substancials de fons d’ajuts directes entre regions perquè el ministeri i les comunitats autònomes van acordar mantenir un número encara elevat de regions a Espanya, passant de 50 a 20, precisament per evitar un efecte important d’aquest tipus.Tot i així, quantitativament la comunitat autònoma que més diners podria deixar a final d’exercici podria ser Andalusia, que a data del 21 de juliol estaria en 148,2 milions d’euros menys que en la mitjana de les passades quatre campanyes, si bé percentualment aquesta quantitat representaria un 0,65 per cent. Així, Extremadura, amb 30,2 milions menys (-0,36%); Catalunya, amb 13,2 menys (-0,33%); País Valencià, amb 12,4 menys (-0,79%); i Aragó, amb 10,1 milions menys (-0,15%), serien les que veurien baixar més les seues captacions. Al contrari, Castella-la Manxa, amb 33,0 milions més (+0,23%) i les Balears, amb 6,5 milions més (+1,45%), serien els territoris que les veurien incrementar.