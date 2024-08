Les famílies fan créixer un 2,5% la venda de cotxes a Lleida al juliol

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La demanda dels particulars van apuntalar el creixement de la venda de cotxes a Lleida al juliol, un mes que va acabar amb 526 matriculacions de turismes i totterrenys. Aquesta xifra suposa un increment del 2,53% respecte a l’any passat. Les famílies en van adquirir 365, davant dels tot just 293 de fa un any (+24,57%). Per la seua part, les compres de les empreses van caure un 23,70% i es van quedar en 161. Per tipus de combustibles, 184 eren de gasolina, 53 de dièsel i 289 corresponien a altres tecnologies. En el conjunt dels set primers mesos de l’any, les vendes globals de cotxes van retrocedir un 0,95% i es van quedar en 3.424, segons dades de les associacions de fabricants (Anfac), concessionaris (Faconauto) i venedors (Ganvam). Per la seua part, Fecavem, patronal de distribució d’automoció, va explicar que al juliol es van automatricular 61 unitats, mentre que en els set primers mesos de l’any aquesta pràctica es va utilitzar en 471 ocasions.

En el conjunt de l’Estat, les matriculacions de turismes i totterrenys a Espanya van assolir les 83.979 unitats el juliol, amb un increment del 3,4% respecte al mateix mes del 2023, mentre que des de començament d’any pugen un 5,6%. En concret, en els set primers mesos de l’any les matriculacions acumulen 619.224 unitats, encara un 23,4% per sota de les xifres prèvies a la pandèmia de la covid-19, les del 2019.En aquest context, els preus mitjans dels carburants a Espanya van continuar a la baixa l’última setmana, quan el litre de gasolina es va pagar a 1,611 euros, gairebé un 0,4% menys, després de registrar la tercera caiguda consecutiva i marcar el nivell més baix des de començaments del març passat. El gasoil, per la seua part, va costar 1,483 euros/litres, un 0,6% menys, en la que va ser la segona baixada seguida, segons l’últim Butlletí Petroler de la Unió Europea (UE) publicat aquest dijous, que recull les dades d’11.400 estacions de servei espanyoles entre el 23 i el 29 de juliol.En el cas de la província de Lleida i segons assenyalen les dades del ministeri de Transició Ecològica, el preu mitjà de la gasolina era d’1,559 euros el litre a l’acabar el juliol, un 4,29% menys que fa un any. Així, omplir un dipòsit mitjà d’un cotxe de 55 litres suposa 85,745 euros, 3,85 menys que fa dotze mesos. En el cas del gasoil, el preu s’ha abaratit un 2,03% i queda en una mitjana d’1,446 euros el litre. Repostar suposa estalviar-se 1,65 euros.