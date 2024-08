La blanquilla obre la campanya amb la incertesa del mercat israelià

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els agricultors de Lleida han començat la recol·lecció de la pera blanquilla en una campanya que estarà marcada per la curta collita però també per la incertesa del mercat. Aquesta varietat té a Israel un dels seus mercats principals i el conflicte que viu a l’Orient Mitjà, amb els palestins i les tensions que se sumen amb l’Iran i el Líban, es converteix en un potencial problema comercial. Així ho va explicar ahir el president d’Asaja Lleida, Pere Roqué. “El mercat interior i Israel venien sent els principals compradors de la balnquilla i caldrà veure què passa amb la demanda israeliana”, va explicar. Va recordar que Grècia havia estat comprador d’aquesta varietat, però s’ha enfonsat o fins i tot desaparegut en les últimes campanyes.

Quant a la producció, les previsions oficials d’Afrucat i la conselleria d’Acció Climàtica estimen que de les finques de Ponent sortiran unes 4.980 tones, la qual cosa representa un descens d’un 3% respecte a la campanya passada. Si la comparació es fa amb les cinc últimes temporades, la caiguda és d’un 35%.La pera blanquilla era tradicionalment i juntament amb la llimonera la varietat emblemàtica del sector de Lleida. Tanmateix, la superfície en el primer dels casos s’ha reduït dràsticament des que la Unió Europea va prohibir la utilització del Cycocel, un producte que serveix per poder controlar el creixement i vigor d’aquests arbres. Amb el veto es va complicar molt el cultiu i s’explica que transvasi de superfície de blanquilla cap a la conference, que en l’actualitat és la més produïda a les comarques lleidatanes. De les 11.034 hectàrees de pereres que hi ha a la demarcació, 1.276 estan destinades a la blanquilla, 1.423 a la williams, 1.560 són de llimonera i 4.325 es destinen al cultiu de la conference, segons les últimes dades oficials de la conselleria d’Acció Climàtica.La collita d’aquest any de blanquilla serà curta, però no els calibres de les peres. De fet, la producció es caracteritza per peces de mida important i de gran qualitat, segons va afirmar Pere Roqué. També va afirmar que la meteorologia ha estat òptima per al desenvolupament del cultiu tant al llarg de la primavera com en les setmanes que portem d’estiu.Així mateix, el dirigent d’Asaja va dir que la campanya de recol·lecció de pera llimonera ja es pot donar pràcticament per finalitzada a les finques de la demarcació.