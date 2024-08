Lleida, l'única amb retrocés d'ocupació autònoma catalana

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Lleida és l’única demarcació catalana que ha experimentat un descens en les afiliacions de treballadors per compte propi en el primer semestre de l’any, segons el perfil del sector fet públic per la conselleria d’Empresa i Treball. En concret, ha registrat un descens del -1,1%. En canvi, Girona destaca amb l’ascens més gran (+1,7%), seguida de Barcelona (+1,1%) i Tarragona (+1,0%). Quant als diferents col·lectius, els quatre territoris experimenten caigudes en el grup de familiars col·laboradors; la més acusada a Lleida (-8,2%). Alhora, totes presenten augments en els autònoms persones físiques, liderades per Tarragona (+1,6%); els membres d’òrgans d’administració de societats i el grup “altres”, en ambdós amb Barcelona com a líder. Addicionalment, els socis de societats només augmenten a Girona (+0,9%).

Quant al pes del treball autònom, Girona té una proporció superior sobre el total d’afiliacions (10,1%), seguida de Lleida (9,9%) i Tarragona (9,5%). En canvi, el valor més baix es troba a Barcelona, amb un 8,4%.

En números absoluts, la demarcació de Lleida ha tancat el primer semestre de l’any amb 37.084 afiliats per compte propi, segons la informació del departament que dirigeix el conseller Roger Torrent. La gran majoria són persones físiques (21.476), seguides dels familiars col·laboradors (1.919). Aquests últims són familiars directes de l’emprenedor, fins a segon grau, i estan ocupats al centre de treball de forma habitual. Així mateix, 5.630 són socis de l’empresa i 6.730, membres dels òrgans d’administració. Per últim, la resta, fins a un total de 1.329, es troben en altres circumstàncies.L’ocupació autònoma a Catalunya es concentra majoritàriament al sector serveis (79,5%), seguit de la construcció (11,7%). D’altra banda, l’agricultura i la indústria representen cada una un 4,4 per cent del total. En l’últim semestre han crescut els negocis sense assalariats, amb un augment de 2.264, la qual cosa representa un repunt d’un 0,8 per cent.