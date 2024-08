Lleida és una de les províncies més barates per proveir-se de gasoil

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Lleida és una de les províncies més econòmiques per proveir-se de gasoil A de tot l’Estat, segons destaca en un informe la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC). Sempre ha presentat uns preus per sota de la mitjana de Península i les Balears, però des de l’any 2019, les diferències s’han anat ampliant i van arribar al seu màxim l’agost del 2023, amb 5,2 cèntims per litre.

A l’hora d’explicar les raons, la CNMC apunta que la demarcació destaca per tenir més instal·lacions independents i més percentatge d’estacions en hipermercats (11,2%) i cooperatives (14,9%) sobre la mitjana de l’Estat. Això contribueix que el carburant sigui més econòmic que en altres províncies. De fet, els municipis lleidatans amb preus més alts, en la seua gran majoria, no tenen instal·lacions independents.Amb data 30 de juny passat, Lleida tenia censades 215 estacions de servei, un 1,7 per cent del total de l’Estat. El 58,6 per cent eren independents, seguits de Repsol (27,4%), Cepsa (8,4%), Galp (2,3%), Disa Península (1,4%), i BP (0,9%). La resta correspon a dos estacions de Fuel Iberia i Kuwait, respectivament.El juny del 2024, els preus més baixos els van establir les independents i els més alts les xarxes de Fuel Iberia, BP, Cepsa i Repsol, segons l’informe. La forquilla de variació de preus mitjana es va situar en 17,5 cèntims d’euro per litre, xifra superior als 15,8 registrats per a Península i les Balears. Així, depenent on es proveeixi de gasoil la diferència en un dipòsit de 50 litres pot arribar a ser de 8,75 euros. Aquesta dispersió de preus mitjans més elevada és indicativa que en aquesta província hi ha més competència intermarca respecte a la resta del territori estatal, segons apunta Competència.

La xarxa independent predominant és bonÀrea, que juntament amb Petro7 va establir els preus més baixos, explica la CNMC. Així mateix, crida l’atenció que xarxes low-cost d’àmplia presència en l’àmbit peninsular, com Ballenoil, Plenoil i Petroprix, no es troben a les comarques lleidatanes.Per una altra banda, Competència apunta que bonÀrea va ser la marca independent de tot l’Estat que va establir el mes d’agost els preus més baixos en gasolina 95, seguida de Gmoil i Family Energy, i Beroil en gasoil A, seguida de Gasexpress i bonÀrea.