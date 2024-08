Prop de 15.000 lleidatans s'absenten de mitjana de la feina cada dia fins al març

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Prop de 15.000 lleidatans es van absentar de mitjana cada dia de la seua feina en el primer trimestre de l’any. Així es desprèn de l’últim estudi elaborat per Randstad sobre les faltes en els llocs de treball. En concret, situa la taxa a Catalunya en el 6,8%, una xifra que es col·loca una dècima per sobre de la mitjana estatal. Tenint en compte el volum d’afiliats a la Seguretat Social, estem parlant que les empreses de la província afronten que uns 14.900 persones no acudeixen als seus llocs cada dia.

A Catalunya, l’índex ha repuntat després de registrar en el primer trimestre del 2023 un 6,5%, la qual cosa representa un augment de tres dècimes, segons recull l’Informe del primer trimestre del 2024 d’absentisme laboral de Randstad Research. En el cas de les absències a causa de les baixes mèdiques, el que tècnicament es coneix com a incapacitat transitòria, la taxa a Catalunya se situa lleugerament per sota de la mitjana estatal. En els tres primers mesos de l’any passat va ser d’un 5,1% a les províncies catalanes, davant el 5,2% global. A Lleida representaria que les persones de baixa superarien lleugerament les 11.100 diàries.Segons Randstad, “Espanya evidencia una tendència alarmant, ja que, durant el primer trimestre del 2024, més d’1,4 milions de persones no van acudir al seu lloc de treball cada dia. En el cas d’absentisme per situació d’incapacitat temporal, la situació encara és més preocupant, ja que des de l’any 2013 s’han duplicat els casos en la mitjana, arribant a poc més d’1 milió de persones absentades”.Les dades del primer trimestre del 2024 posen de manifest que a Espanya el nivell d’absentisme ha provocat la pèrdua del 6,7% de les hores pactades, mentre que l’absentisme per incapacitat temporal ha suposat el 5,2%.

Millorar el sistema d’atenció en cas de baixa, clau per a les empreses

L’absentisme laboral representa un problema per a les empreses però, en moltes ocasions, està derivat dels dèficits en el sistema d’atenció als treballadors de baixa mèdica. D’una banda, fonts sindicals apunten retards en diagnòstics, tractaments o processos de rehabilitació. Una part important de les baixes està relacionada amb problemes musculoesquelètics. Des de les patronals, insisteixen que lluny de criminalitzar els treballadors que es troben de baixa és necessari agilitzar els sistemes de diagnòstic i tractament, però també els de caràcter burocràtic i que les mútues puguin donar altes mèdiques.Els territoris amb l’absentisme per sobre de la mitjana són el País Basc (8,9 p), Canàries (8,37%), Astúries (8,2%), Cantàbria (7,8%), Múrcia (7,3%), Castella i Lleó (7,3%), Galícia (7,3 per cent), Extremadura (7 per cent), Catalunya (6,8 per cent) i Aragó (6,8 per cent).