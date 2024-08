Què és la malaltia de la llengua blava que afecta explotacions de boví i oví a Lleida?

Publicat per cynthia Sans / redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Catalunya va declarar el 10 de juny el primer focus de llengua blava des de l’any 2009 a Vilademuls, a Girona. Des d’aleshores s’han anat estenent com una taca d’oli. Ara, la Generalitat ha detectat els quatre primers focus de la malaltia a la demarcació de Lleida, tots a la comarca de l’Alt Urgell, una situació que posa en guàrdia les 3.031 explotacions de boví i oví de la província. Però, qué és el virus de la llengua blava? Pot afectar els humans aquesta malaltia? Doncs, el més important que cal tenir en compte és que no afecta les persones. Així, el consum de carn i llet és completament segur. La llengua blava és una malaltia infecciosa i no contagiosa transmesa per algunes espècies de mosquit del gènere Culicoides, que pot afectar remugants domèstics i salvatges. És una malaltia de declaració obligatòria a la Unió Europea i a l’Organització Mundial de la Sanitat Animal. Així mateix, hi pot haver des d’animals asimptomàtics fins a altres que acabin cursant la malaltia i fins i tot la mort. En alguns caps de bestiar provoca avortaments, malformacions en cries o altres signes, com pot ser la febre.

La malaltia hemorràgica epizoòtica també és una vírica infecciosa no contagiosa transmesa per vectors (Culicoides) que pot afectar el boví i l’oví. El cas d’aquesta última malaltia, el ministeri té confirmats casos al Pont de Suert, Balaguer, la Seu d’Urgell, Vielha, Sort i Tremp, a banda d’un altre a Puigcerdà. La malaltia hemorràgica epizoòtica també s’ha confirmat en caps de bestiar d’explotacions de Vic i de Ripoll.

Així, descartats els danys en la salut pública, l'afectació recau en la producció i els costos per als ramanders. Cal tenir en compte que només Lleida té 2.333 granges de boví amb 563.00 places i 698 més d’oví amb 407.742.

El departament d’Acció Climàtica va iniciar la campanya de vacunació massiva a bestiar oví i boví per frenar l’expansió de la malaltia de la llengua blava a començaments del mes de juliol. La conselleria va fer una compra “d’urgència” de fins a 3 milions de vacunes amb un calendari d’entrega progressiva.

La vacunació va arrancar a les comarques del Pla de l’Estany i la Garrotxa, per continuar dies després al Lluçanès, Osona i el Ripollès. Fonts del departament van explicar que també començarien a distribuir les dosis al Pirineu de Lleida. Tenia en compte el risc que la malaltia, transmesa per un mosquit com a vector, podria anar ampliant la seua zona d’incidència precisament cap al Pirineu, com ha passat amb els casos que s’han confirmat oficialment a la comarca de l’Alt Urgell.

D’aquesta manera, la Generalitat es fa càrrec del cost de compra de la vacuna i també de la seua aplicació. El pla de vacunació de la conselleria preveu que s’han de vacunar tots els animals bovins de més de tres mesos, igual que els ovins destinats a la reproducció. La prioritat passava per immunitzar el major nombre d’animals en el menor temps possible. En el cas d’animals positius o sospitosos pendents de confirmació, la vacuna ajuda a reduir els signes clínics i prevenir la virèmia (presència del virus en sang).