Els primers focus de llengua blava a Lleida posen en perill 3.000 granges

La Generalitat ha detectat els quatre primers focus de llengua blava a la demarcació de Lleida, tots a la comarca de l’Alt Urgell, una situació que posa en guàrdia les 3.031 explotacions de boví i oví de la província. Catalunya va declarar el 10 de juny el primer focus des de l’any 2009 a Vilademuls (Pla de l’Estany). Des d’aleshores s’han anat estenent com una taca d’oli.

En aquests moments a Lleida ja hi ha tres focus confirmats pel Laboratori de Sanitat Animal de Catalunya i un quart pel Laboratori Nacional de Referència. En concret, el ministeri d’Agricultura situa focus a Montferrer i Castellbò, Estamariu i les Valls de Valira se sumen als confirmats a la veïna Cerdanya i en altres territoris del nord de Catalunya. En concret són el Ripollès, la Garrotxa, l’Alt Empordà, el Baix Empordà, el Pla de l’Estany, el Gironès, la Selva, Osona, el Moianès i el Berguedà.Joan Guitart, representant agrari d’Unió de Pagesos a l’Alt Urgell i la Cerdanya, va explicar ahir a SEGRE que “entre un 30 i un 50%” de les granges de boví i d’oví d’aquestes dos comarques han comptabilitzat casos de llengua blava l’últim mes.

El granger és precisament un dels afectats a l’Alt Urgell. Va explicar que fa dos setmanes es va detectar un cas positiu en una vedella jove de la seua explotació que presentava símptomes de la malaltia. Tenia el cap de bestiar pasturant en boscos del municipi de Montferrer i Castellbò, precisament una de les poblacions on el ministeri té comptabilitzat un focus. Malgrat aïllar i tractar l’animal, va acabar morint al no poder superar els estralls causats pel virus.

Guitart lamenta que “les vacunes no arriben i els veterinaris estan desbordats” per poder lluitar contra aquesta malaltia, que és de declaració obligatòria. Ell encara no ha pogut vacunar els seus animals, va indicar. “Més o menys estic tranquil i sembla que ho estic salvant però ningú no em garanteix res”, va afegir.El representant d’UP va lamentar que “aquest any ens tocarà vacunar i revacunar perquè també ens afecta molt la febre hemorràgica”. En el cas d’aquesta última malaltia, el ministeri té confirmats casos al Pont de Suert, Balaguer, la Seu d’Urgell, Vielha, Sort i Tremp, a banda d’un altre a Puigcerdà. La malaltia hemorràgica epizoòtica també s’ha confirmat en caps de bestiar d’explotacions de Vic i de Ripoll.

La llengua blava és una malaltia infecciosa i no contagiosa transmesa per algunes espècies de mosquit del gènere Culicoides, que pot afectar remugants domèstics i salvatges. No afecta les persones i per tant el consum de la carn i la llet és totalment segur. És una malaltia de declaració obligatòria a la Unió Europea i a l’Organització Mundial de la Sanitat Animal. Així mateix, hi pot haver des d’animals asimptomàtics fins a altres que acabin cursant la malaltia i fins i tot la mort. En alguns caps de bestiar provoca avortaments, malformacions en cries o altres signes, com pot ser la febre. La malaltia hemorràgica epizoòtica també és una vírica infecciosa no contagiosa transmesa per vectors (Culicoides) que pot afectar el boví i l’oví.