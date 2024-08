La pedra de dimarts danya la fruita de més de 750 ha del Segrià i les Garrigues

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La tempesta de granís i pluja que va escombrar dimarts bona part del pla de Lleida ha causat danys en 752 hectàrees de fruiters del Segrià i les Garrigues. També s'aprecien minves de collita d'ametlla i oliva a Castelldans, l'Albi, la Floresta i Arbeca, segons les primeres valoracions de la conselleria d'Agricultura.

Els agricultors ja avisaven dimarts que els efectes de la tempesta de granís i pluja tindrien conseqüències nefastes en àmplies zones de préssecs, nectarines, peres i pomes, a part d’ametllers i oliveres. La conselleria d’Agricultura ha fet una primera valoració de danys i xifra en 752 les hectàrees de fruiters que registren pèrdues des d’un 30% fins a un 100%.En concret, les destrosses més grans es concentren en 118 hectàrees de Castelldans i 65 de Juneda, amb pèrdues que oscil·len del 70 al 100%. A Aitona (113 ha) i Seròs (53 ha), les destrosses es calculen entre un 60 i un 80%.

Un tercer grup de municipis veu arruïnada del 30 al 60% la fruita en diferents superfícies: Albatàrrec amb 48 hectàrees, Lleida amb 185, Artesa de Lleida amb 32 i Puigverd de Lleida amb 77. Finalment, en 61 hectàrees de les Borges Blanques veuran com del 30 al 40% de quilos de fruita no podran ser comercialitzats. A més, els tècnics de la conselleria que dirigeix Òscar Ordeig han constatat que la pedra també ha afectat el cultiu de l’ametlla i l’oliva de Castelldans, l’Albi, la Floresta i Arbeca. En aquests casos estima pèrdues de fins a un 30% en el fruit sec i olives picades en els oliverars. Agricultors de la zona, tanmateix, donen per fet que les pèrdues seran molt superiors, en un any a més marcat per la sequera sobre els seus potencials productius.El conseller va visitar ahir finques d’Albatàrrec on el granís ha causat estralls, per conèixer de primera mà la situació. Es va reunir amb la patronal de la fruita Afrucat i els de la cooperativa local. Òscar Ordeig es va mostrar disposat a intercedir si és necessari agilitzar algun tràmit que pugui necessitar el sector i es va oferir a agendar ben aviat una reunió amb Afrucat per analitzar els reptes que afronta i dissenyar quins han de ser les actuacions prioritàries, va explicar la patronal.Manel Simon, director general d’Afrucat, va agrair la rapidesa i proximitat del conseller. Simon es va lamentar que la calamarsada “és una mala notícia. Encaràvem la campanya amb unes previsions baixistes a tot Europa que ens feia ser optimistes. Ara, a qui hagi tocat la pedra no podrà aprofitar la conjuntura”, va dir. D’altra banda, el mateix dia de la tempesta, com va publicar SEGRE ahir, Simon va alertar que els productors necessiten comptar amb suport públic per afrontar el cost de sistemes contra la pedra, com les xarxes, o altres fenòmens potencialment nocius com el fred i va recordar que ja existeixen en països com Hongria. La inversió per hectàrea pot rondar entre els 25.000 i 35.000 euros, segons el sector.

UP reclama ajuts per poder instal·lar xarxes

Unió de Pagesos inclou en la seua valoració de danys poblacions que, en principi, no ha contemplat la conselleria d’Agricultura en la seua. Són els casos de Vinaixa, Almacelles, Algerri, Albesa, Castellserà, Penelles i Linyola. A més, constata pèrdues en finques de figues. Així, demana facilitats perquè les organitzacions de productors puguin invertir en xarxes contra el granís i s’actualitzin els mòduls en el contracte global d’explotació.