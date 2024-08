Sucs de préssec i raïm “més saludables” amb residus de vi

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Investigadors de la Universitat Rovira i Virgili (URV) i de l’Institut d’Investigació i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) a Lleida han aconseguit produir sucs “més saludables” de raïm i préssec amb residus del procés de vinificació i restes de polpa.

La investigació, publicada a la revista científica Foods, ha utilitzat mares del vi, uns residus que són carregats de compostos bioactius com els polifenols, que tenen propietats antioxidants i antimacrobianes. El pòsit del vi s’ha incorporat als sucs en concentracions de l’1,5 i el 2%, per la qual cosa es poden considerar “més saludables”.

Els resultats van mostrar un significatiu augment del contingut de polifenols (un 75%), de l’activitat antioxidant d’aquests sucs (un 75%) i del contingut de sòlids solubles totals, en un 10%.

A més, durant l’emmagatzemament en refrigeració, el suc funcional va mantenir estables propietats com el pH i l’acidesa. “Aquests resultats ens fan pensar que aquest suc funcional podria tenir una vida útil més llarga i oferir beneficis per a la salut gràcies als seus compostos bioactius”, va remarcar Miquel Mulero, investigador del Grup d’Investigació a Nutrigenòmica del departament de Bioquímica i Biotecnologia de la URV i que ha treballat conjuntament en l’estudi amb el grup de l’IRTA ubicat al Fruitcentre de Lleida.“Aquest nou producte, que allarga la vida útil del suc fresc de préssec i raïm i afegeix valor nutricional, és una oportunitat per valoritzar un subproducte de la indústria vinícola dins del marc de l’economia circular”, segons va indicar María Isabel Bravo, investigadora també del grup d’investigació Nutrigenòmica de la Universitat Rovira i Virgili.Alhora, ofereix una oportunitat als productors de fruita de pinyol per tal de valoritzar aquests productes, incrementant-ne el valor econòmic i contribuint a una sostenibilitat més gran en la producció agrícola i alimentària.