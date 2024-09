L'exportació impulsa els preus del boví, amb Algèria destacada

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Les exportacions de boví situen les cotitzacions per sobre de l’any passat, actives tant cap a altres països europeus com a extracomunitaris, amb un destacat paper de les vendes a Algèria. Així ho explica la Llotja de Binèfar que ha celebrat la seua última sessió a la localitat toledana de Menasalbas. En aquesta reunió, la pregunta sobre les cotitzacions no era si pujaven o no, sinó quin havia de ser el repunt. Va oscil·lar entre els 3 i 4 cèntims per quilo (vegeu més informació a la pàgina 24). En aquest sentit, la llotja explica que “al sector boví, destaquem dos situacions diferents en la venda d’animals, el mercat de la carn davant el mercat dels animals vius, amb una diferència important entre ells i un preu de la carn més elevat que en anys anteriors”.

Explica que “hem de tenir en compte que l’exportació és molt activa, amb importants moviments exportadors cap a la resta d’Europa, que, al seu torn, està apujant preus i també cap a tercers països. També destaca l’exportació de carn cap a Algèria, fins al mes de juliol, a Espanya, portem exportades un total de 12.473 tones, segons dades del ministeri. És una destinació que es va activar a començaments d’any i està marcant una diferència important per al sector”.La província de Lleida ha exportat en els cinc primers mesos de l’any animals vius per valor de gairebé 21 milions d’euros. Els seus primers mercats han estat Líbia i el Marroc, amb més de set milions cada un, seguits del Líban, que supera els quatre. El sector ha obtingut uns altres sis milions de carn fresca o refrigerada. Més de 2,3 milions corresponen a Algèria, mentre que França i Grècia representen més d’un milió cadascun. Les vendes de carn congelada és molt limitada, d’uns 81.000 euros fins al mes de maig.

Lleida és una de les grans potències ramaderes en boví de tot l’Estat. Compta amb un cens de 321.042 animals, sobre un total de 6.294.640 a tot Espanya, segons assenyala el ministeri d’Agricultura. Representa cinc de cada cent caps de bestiar de tot l’Estat. Per sobre del cens de les comarques de Lleida només se situen Salamanca (567.502), Lugo (455.164), Toledo (336.931) i la Corunya (323.327). En algunes d’aquestes províncies espanyoles el seu pes es deu al sector boví de llet, com passa en el cas de Galícia, d’acord amb les dades del ministeri.